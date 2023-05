L’ITFC et la République du Mali ont signé samedi dernier (13 mai 2023) un accord-cadre de 5 ans de près de 300 milliards F Cfa (500 millions de dollars). La cérémonie de signature a eu lieu entre M. Alousséni Sanou (ministre de l’Economie et des Finances du Mali) et M. Hani Salem Sonbol, PDG ITFC, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) qui se tiennent du 10 au 13 mai 2023 à Djeddah (Arabie Saoudite),

Cet accord va favoriser une coopération et une coordination plus étroites entre le gouvernement du Mali et l’ITFC. Il étend le partenariat stratégique à de nouveaux domaines de collaboration comme les énergies, l’agriculture, le secteur privé et la santé. Il comprend également des programmes d’assistance technique et de renforcement de capacité dans le cadre du programme Arab Trade Bridges (AATB). Le Directeur de l’ITFC a réitéré son engagement à renforcer sa coopération avec le Mali et à diversifier son portefeuille d’intervention et compte sur le soutien du ministre de l’Economie et des Finances dans cette perspective. «Ensemble, nous allons conduire le développement durable et la prospérité au Mali», a-t-il soutenu.

Le ministre Sanou a réitéré la ferme volonté de l’Etat du Mali à respecter tous ses engagements et il a remercié le Directeur Général de l’ITFC et ses équipes pour leur accompagnement envers le Mali.

MATHÉMATIQUES : Les représentants du Mali au concours de Kigali reçus par Mme Sidibé Ousmane Dédéou

Le Ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Ousmane Dédéou a reçu les lauréats du concours de mathématiques le mercredi 10 mai 2023. C’était en présence de plusieurs cadres du département. Les apprenants étaient accompagnés de leurs parents, des responsables de leurs écoles et de quelques membres de la commission d’organisation du concours. Ils sont venus recevoir les bénédictions et les encouragements de la Cheffe de département de l’Education.

«Dans notre démarche constante de promotion de l’excellence, particulièrement dans les matières scientifiques, j’ai reçu aujourd’hui les lauréates et lauréats du concours de mathématiques…», a par la suite commenté Mme Sidibé sur twitter. «J’ai exhorté Fatoumata Zahara, notre porte-étendard, et ses camarades lauréats à être des modèles et à représenter brillamment le Mali au concours international de mathématiques de Kigali», a-t-elle ajouté.

Le ministre Sidibé Dédéou Ousmane a appelé les lauréats à être des modèles au concours de Kigali et de porter haut, le flambeau Mali au Rwanda. Le président de la société des mathématiques du Mali a exhorté les autorités du pays à faire de cette discipline un facteur de réussite pour booster la croissance et l’émergence économique du pays.

Cette rencontre a été une occasion toute indiquée pour l’administration scolaire et les parents d’élèves d’échanger dans une ambiance de famille. A noter que Fatoumata Zahara a été désignée porte-étendard du Mali au concours international de mathématiques qui se tiendra du 13 au 22 mai 2023 à Kigali, au Rwanda.

