Koutiala, dans la région de Sikasso : Le service de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille appelle à plus de vigilance

Dans le cercle de Koutiala, le service de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a appelé les uns et les autres à plus de vigilance. En cette période d’hivernage, des jeunes femmes en travaux champêtres se font de plus en plus emporter par les eaux des pluies. Selon les informations, le dernier cas date de la semaine dernière où une fille âgée de 17 ans a été emportée par une forte pluie. L’incident a eu lieu dans la zone de Welengana, dans la commune rurale de N’goutjana, indique Studio Tamani.C’est suite à ces constats que le département en charge de la question a alerté les populations, les appelant à la prudence et vigilance.

Santé publique : Face à des dénonciations, l’EDM se défend

De nos jours, plusieurs consommateurs d’eau commencent à exprimer leur ras-le-bol face à la qualité de l’eau. Ils dénoncent la « couleur rougeâtre » de l’eau distribuée et précisent qu’une telle qualité de l’eau constitue un « danger » pour la santé publique. De son côté, la société malienne de gestion de l’eau se défend et annonce que le caractère vétuste de la tuyauterie pourrait expliquer cette couleur de l’eau.

De fortes précipitations recensées ces dernières semaines à Banamba

Dans le cercle de Banamba, de fortes précipitations ont été, selon Studio Tamani, recensées ces dernières semaines. L’ampleur de la situation a fait que les eaux de pluie ont rendu les voies impraticables pour les usagers du cercle de Banamba. Outre cela, certaines localités ont été également concernées par cette forte précipitation. Il s’agit de Boron,Mourdiah et Nara. La situation a empêché les forains desdites localités de se mouvoir. En cette veille de la fête de tabaski, la population dit craindre que cela n’ait un impact sur la cherté du prix des animaux.

