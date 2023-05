De sources concordantes, Adama Kolo Traoré, président du Conseil du cercle de Macina, a été libéré par ses ravisseurs samedi dernier en fin de journée et a regagné sain et sauf son domicile, une semaine après son rapt.

On ignore les raisons pour lesquelles ses ravisseurs ont décidé de le libérer après une semaine de détention. On sait que le paiement de rançon met d’autres personnes en danger, car d’importantes sommes versées ont un impact énorme sur la poursuite de la guerre. Aucun détail connu sur la façon dont sa libération a été obtenue. Est-ce le résultat d’une intervention militaire ou des efforts de médiation ?

Songho

4 « dozos » tués

Songho avec son paysage verdoyant qui contraste magnifiquement avec la couleur rougeoyante de la falaise. Dans ce décor d’une beauté hallucinante, la mort a fauché 4 miliciens de Dan na amassagou dans une attaque perpétrée samedi dernier contre leur checkpoint sur la route nationale 15.

Le village, jadis connu pour ses légendes, la magie des lieux sacrés et ses histoires, ses peintures rupestres, sans oublier l’hospitalité de ses habitants, n’attire plus les touristes, en raison de l’insécurité qui sévit au Centre du Mali. Faisant perdre à la population d’importants revenus. La pauvreté est apparue partout et le retour à la paix n’est visible nul part.

Les attaques y sont récurrents Des djihadistes présumés ont tué 31 personnes vendredi 3 décembre 2021, au centre du Mali. Ils ont ouvert le feu sur un bus transportant des civils vers un marché, selon les autorités. Cette nouvelle attaque meurtrière est survenue dans une région déjà secouée par de violentes insurrections.

Douane

6kg de cocaïne saisis

La douane s’est illustrée une nouvelle fois par une saisie de 6 kg de cocaïne rappelant son rôle clé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les tests pratiqués sur la poudre blanche contenue dans deux valises ont réagi positivement à la cocaïne. Dans la nuit du 24 au 25 mai, la Brigade mobile d’intervention (BMI) de Bamako a intercepté deux valises apprêtées pour un vol en reliant Bamako à Paris (France).

Les stupéfiants saisis, voués à la destruction, représentent une valeur de 300 millions de nos francs sur le marché illicite de la revente au détail, outre ses incidences en termes de santé publique et de criminalité organisée.

Cette saisie atteste le professionnalisme de la Brigade mobile d’intervention comme la réactivité dont elle a fait montre.

La cocaïne est une drogue, au pouvoir addictif puissant. Elle se consomme principalement sous forme de poudre (chlorhydrate de cocaïne) généralement sniffée et plus rarement fumée ou injectée. Elle se consomme également sous forme de crack (cocaïne basée, composée de poudre additionnée d’un produit basique), chauffé pour être inhalé, on parle alors de « fumer le crack », ou plus rarement injecté.

Depuis quelques années, on assiste en France à une forte augmentation de la consommation de cocaïne. Cette évolution s’accompagne d’une progression des cas d’intoxication aiguë en lien avec sa consommation.

75 ans des casques bleus

Les missions s’éternisent

L’Assemblée générale (de l’ONU) a proclamé le 29 mai Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans des opérations de maintien de la paix, en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix.

Les missions s’éternisent en même temps que les conflits s’enlisent. La plus grande et coûteuse des opérations de maintien de la paix, engagée en République démocratique du Congo avec 18 000 membres, est active depuis plus de vingt ans, sans avoir réussi à protéger la population et à stabiliser l’est du pays, où les milices pullulent financées par le pillage des ressources minières.

Coûteuse et de plus en contestée, particulièrement la Mission de stabilisation au Mali (Minusma) qui a un avenir de plus en plus incertain. L’Allemagne, plus grande contributrice à la Minusma avec un millier de casques bleus, a confirmé début mai le retrait de ses troupes d’ici un an. Avec au total quelque 12.000 soldats de la paix déployés, cette mission de l’ONU a subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 190 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.

