Mise en place du gouvernement de transition au Mali : Un premier pas positif, selon Mike Pompeo

Dans un communiqué publié le lundi 05 octobre dernier, les États-Unis d’Amérique à travers son Secrétaire d’État, M. Mike Pompeo annonce que la mise en place du Gouvernement de la transition est un premier pas positif pour un retour à l’ordre constitutionnel. Dans le même communiqué, les États unis exhortent les nouvelles autorités maliennes à tenir des élections libres et transparentes dans le délai de 18 mois comme convenu dans la charte de la transition. Le Chef de la diplomatie américaine appelle le gouvernement de la transition à respecter ses promesses de renforcer de la gouvernance, de lutter contre la corruption, réformer le système électoral ainsi que la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Ségou a abrité du 28 septembre au 02 octobre 2020 la 14e édition d’oxyjeunes

Du lundi 28 septembre au vendredi 02 octobre 2020, la ville de Balanzan a abrité la 14e édition d’oxyjeunes. Pendant près d’une semaine, cette rencontre qui se tient tous les ans a rassemblé une quarantaine des enfants journalistes du projet «Enfants et Médias», trois enfants artistes du projet «Équation nomade», deux enfants parlementaires, deux du Prytanée militaire, un représentant des enfants non-voyants, ainsi que quatre jeunes filles et garçons. Les participants ont renforcé leurs capacités sur les connaissances des enfants sur la prévention contre la Covid-19, à travers le respect strict des mesures barrières ainsi que la projection des actions en cas de suspicion de la maladie.

Bankass: Une compétition de lutte traditionnelle et d’un tournoi de Football organisée par l’ONG Word vision

Dans le cadre de la recherche de la paix et de la cohésion sociale, l’ONG Word vision a organisé une compétition de lutte traditionnelle et un tournoi de Football dans les 12 communes du cercle de Bankass, dans la région de Mopti. Au cours de ces évènements festif, plusieurs responsables du Cercle ont enregistré leur présence, à savoir : les autorités locales et communales ainsi que des agents de l’ONG organisatrice. A noter que la lutte traditionnelle qui a mis en compétition 65 hommes venus de 12 communes du cercle s’est tenue 19 septembre dernier et le tournoi de Football a duré 10 jours. C’était du 20 et le 30 septembre 2020.

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale en visite à la DIRPA

Le Directeur général de la Gendarmerie nationale, le Colonel-major Sambou Minkoro Diakité multiplie, depuis sa nomination à la tête de la structure, de série de visites dans les directions et services des Forces armées de défense et sécurité. Dans cette option qu’il s’est rendue le mardi 06 octobre dernier à la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) pour s’enquérir des conditions de travail des agents. A son arrivée, il a été accueilli par le premier responsable de la structure, le Colonel-major Diarran Koné. Une occasion pour le Colonel-major Koné de faire l’historique et présenter les principales missions ainsi que les difficultés confrontées par sa direction.

Le lieutenant-colonel Attaher Maïga soutient une thèse de doctorat en sciences politiques

Un haut gradé l’armée malienne a soutenu le lundi 05 octobre dernier une thèse de doctorat à l’ex ENA. Le thème du lieutenant-colonel Attaher A Maïga est basé sur « les logistiques de construction d’une Armée malienne face aux attaques terroristes : précis sociohistoriques et statistiques de défense du territoire-apports de l’EUTM entre l’enchantement et désillusion». Cette thèse a pour objectif d’expliquer le rôle de l’Armée républicaine dans un État de droit. A l’issu des travaux, il a été élevé par le jury au grade de docteur en sciences politiques avec mention honorable.

Birga: Les Forces armées Maliennes au secours des populations victimes d’une attaque

Les Forces de défense et de sécurité du Mali ont été victimes d’une attaque terroriste à Birga, localité située à 21 kilomètres du Cercle de Koro, dans la région de Mopti. Les victimes sont issues de la 52e CIR et l’Escadron GNM de Koro. C’était au cours d’une mission de secours aux populations de Birga. Coté FAMA on déplore trois morts, deux véhicules détruits ainsi que des armes et munitions emportées. La même nuit des renforts sont arrivés pour mener des patrouilles afin d’appréhender les autres de cet acte.

Football : Adama Traoré Diarra et Abdoulaye Doucouré choisissent leurs pays de naissance au détriment de leur pays d’origine

Récemment appelé par le sectionneur national du Mali, Mamadou Magassouba pour prendre part à une double confrontation contre le Ghana et l’Iran les deux binationaux Adama Traoré Diarra et Abdoulaye Doucouré ont décidé de boycotté la sélection nationale du Mali (pays d’origine) au détriment de leurs pays de naissance. Si le premier figure déjà la liste de sélection espagnole (pays de naissance) et le second attend toujours le miracle de porter un jour le maillot de l’équipe nationale française. Il l’a d’ailleurs annoncé sur les plateaux de Canal plus.

