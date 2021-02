Le délibéré de la Cour d’appel de Bamako est prévu pour mardi prochain. L’audience du mardi 16 février dernir s’est très bien déroulée. Selon un avocat proche du dossier, l’avocat général s’est désolidarisé de la procédure et a demandé la nullité de la procédure.

L’audience de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako se penchait sur les demandes de mise en liberté provisoire et la requête aux fins de nullité de la procédure. Ces demandes de mise en liberté provisoire ont été formulées, fin janvier, par les avocats des personnalités civiles qui avaient été accusées en décembre par le procureur de la République du Mali, Mamoudou Kassogue de vouloir fomenter un coup d’Etat. Parmi elles, Boubou Cissé, le dernier Premier ministre de l’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta.

Ségou :

Lancement d’une campagne de sensibilisation sur l’état civil

Les activités de la campagne de sensibilisation des populations de la ville de Ségou à l’état civil ont été lancées, le jeudi dernier, au quartier Bougouni de la ville. Cette rencontre consiste à informer et sensibiliser les habitants sur le système d’enregistrement à l’état civil et les procédures d’obtention des documents d’état civil. L’activité est organisée par le Programme d’appui au fonctionnement de l’état civil à la mise en place d’un système d’information sécurisé (PAECSIS) en collaboration avec la mairie de Ségou. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des autorités locales, administratives et la population.

San :

Plusieurs jeunes reçoivent du matériel après une série de formation

Une soixantaine de jeunes des différents corps de métiers (mécanique, coiffure, couture, électricité) du cercle de San ont reçu un appui matériel, financier et technique du PROJES. La réception a eu lieu mercredi 17 février 2021 à San. Selon Mme Djéneba Cissé, coordinatrice du projet, l’objectif est de promouvoir la stabilité et le redressement socio-économique des jeunes. La rencontre a été présidée par le gouverneur de San le colonel Ousmane Sangaré.

Economie :

Le groupe de la Banque mondiale accorde au Mali un financement de…

La Société financière internationale (IFC), organisation du groupe de la Banque mondiale (BM), a décaissé 2 millions d’euros de prêt au Mali pour soutenir la filière de la mangue, a annoncé jeudi le Bureau de la Banque mondiale au Mali dans un communiqué.

Ce financement est composé d’un prêt d’IFC pour son propre compte et d’un prêt concessionnel d’IFC en sa qualité de gestionnaire du guichet pour le secteur privé du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP), chaque prêt d’un montant maximum d’un million d’euros, a annoncé la BM. Selon le communiqué, ce financement vise à aider le Centre d’étude et de développement industriel et agricole du Mali (CEDIAM), la plus importante industrie de transformation de mangues du Mali, à moderniser son outil de production et à acquérir les équipements nécessaires pour accroître sa capacité de collecte de mangues.

Il va également permettre à la société de connecter jusqu’à 1.000 petits producteurs supplémentaires à sa chaîne d’approvisionnement, déjà forte de 2.000 agriculteurs, et de soutenir 300 emplois directs et indirects.

Rassemblées par la Rédaction

