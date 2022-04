C’est par la décision N°065 du 8 Avril 2022 que M. Amadou Kodio, journaliste émérite et un brillant bosseur à Bozola fut nommé directeur de la 2ème chaîne nationale de télévision, ORTM2. Une promotion bien méritée au regard de la jonction du sérieux et du talent de ce grand homme des écrans.

Le feeling sobre, la voix accrocheuse et la fidélité enviable au poste, Amadou Kodio relève du lot des jeunes animateurs arrivés à Bozola au début des années 1990 et qui n’ont pas brûlé d’étape de leur début à nos jours. A l’ORTM, la génération des Amadou Kodio se confond avec l’image de la radio Chaine 2. Une station avec laquelle, ils ont pris leur marque comme animateur et producteur d’émissions de divertissement à la fois autant à la radio qu’à la Télé. Sans tomber dans le complexe de prête-nom à l’américaine ou à la congolaise comme d’autres acteurs du show-biz, Amadou Kodio a toujours gardé son originalité avec son unique nom de famille : « Kodio ». Un nom avec lequel il a managé et produit de nombreux artistes de renom et occupé plusieurs postes à l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM).Ainsi, durant sa carrière à Bozola, il a été chef des programmes et d’informations à la Chaine 2 pendant près de 7 ans, également, chef des programmes de l’ORTM2 durant 3 ans et chef de division de la Chaine 2 par deux fois jusqu’à cette nomination au poste de directeur de l’ORTM 2, le 8 Avril dernier.

On peut dire, sans risque de se tromper, que cette promotion à son égard est méritée dans la mesure où il est sur un terrain connu. Courtois et ouvert avec ses collègues, Kodio mesure à sa juste valeur la portée d’une telle promotion. C’est pourquoi, en répondant à nos questions, après avoir exprimé son sentiment de reconnaissance d’abord à l’endroit de sa hiérarchie pour cette confiance, il a dit ceci : « certes c’est une promotion mais les défis sont énormes surtout quand on doit manager une chaîne dont l’audimat est constitué de femmes et de jeunes ». D’où un énorme challenge à relever. Notamment, celui d’aller à la quête des téléspectateurs avec des concepts innovants dans lesquels ils se retrouvent. Des concepts qui permettent de raconter leur quotidien, leur vécu dans un monde qui bouge, qui change.

« Mes équipes et moi travailleront pour proposer des articulations dans la continuité de l’existant. Notre maître-mot est : innover pour rendre ORTM2 sérieuse, ludique et attrayant. C’est vrai en ces temps qui courent les moyens financiers ne vont pas forcément suivre, mais la réussite d’une entreprise audiovisuelle c’est d’abord et surtout les hommes » a-t-il déclaré. Avant de renchérir en ces termes : « pour réussir, nous comptons sur l’aide et l’accompagnement de tous et œuvrons ensemble main dans la main pour la réussite de notre transition » a conclu M. Kodio. Avec lui, le doute n’est pas permis sur le fait que les défis seront relevés.

Par Mariam Sissoko

