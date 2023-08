52ème session ordinaire du Conseil d’Administration de l’ORTM : Les efforts de la Direction Générale salués par le Ministre AG Ilyene !

Le 24 Août dernier, s’est tenue la 52ème session du Conseil d’Administration de l’Office de la Radio, Télévision du Mali (ORTM). C’était dans les locaux de ladite structure, sous la présidence du Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou AG Ilyene.

En plus du Ministre AG Ilyene, y ont pris part à cette session, le Directeur Général de l’ORTM, Alhassane Baba Diombélé et les membres dudit Conseil d’Administration. En effet, cette séssion était essentiellement consacrée à l’examen et l’adoption du Procès-verbal des 50ème et 51ème sessions ordinaires, les tâches assignées à la Direction Générale lors des sessions précédentes, le Rapport d’Activités 2022 et le Rapport d’exécution du Budget au 31 Décembre 2022.

Dans son allocution, le Ministre de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration a souligné que celle-ci se tient conformément aux directives données par les dernières sessions du Conseil d’Administration, qui avaient invité la Direction Générale à tenir séparément les deux sessions. Des directives qui sont du reste conformes aux dispositions contenues dans la Loi 90-110/AN-RM du 18 Octobre 1990, portant principes fondamentaux de la création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à caractère Administratif. Notamment à son article 14 Alinéa 1 qui dispose que « le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre ».

Il n’a pas caché les difficultés dans lesquelles cette session se tient, précisement la situation socio-politique très complexe que le pays traverse. Qui est marquée par la lutte farouche que nos Forces de Défense et de Sécurité mènent contre les terroristes.

Parlant d’autres défis majeurs, le Ministre AG Ilyene a mentionné l’organisation et la réussite des différents scrutins en cette année électorale, en touchant la mobilisation sociale et de la couverture médiatique des élections locales, régionales et législatives. Qu’il engage la Direction Générale et le personnel de l’ORTM, à accomplir la mission avec le même brio et le même professionnalisme qui ont prévalu lors de la couverture de la campagne et du scrutin référendaires.

Occasion pour lui d’affirmer que les grilles Radio et Télévision, actuellement en vigueur, ont pris en compte la spécificité électorale de cette année. Des espaces de débat et d’information, soutient-il, ont été créés pour permettre à nos compatriotes d’être mieux imprégnés des enjeux liés à ces questions nationales. A cet effet, il a émis le souhait que les débats et autres magazines soient traités plus en profondeur, en tenant compte de toutes les sensibilités socio-culturelles, pour une large compréhension du public.

Le PCA AG Ilyene a saisi cette occasion pour féliciter la Direction Générale et le Personnel de l’ORTM pour les efforts fournis dans la réussite de la mobilisation sociale et la couverture médiatique des évènements de portée nationale comme la Biennale Artistique et Culturelle à Mopti en juillet dernier, les visites du Chef de l’Etat en Russie et dans certaines régions du pays, le lancement de la Coupe de Football Assimi Goïta à Koulikoro et l’organisation du Festival ‘’Bal des costumes traditionnels’’ , entre autres.

Pour ce qui est des difficultés, il estime que cette session intervient dans un contexte particulièrement difficile pour le Mali, marqué par la raréfaction des ressources. Que le conflit russo-ukrainien et les sanctions illégales, inhumaines et injustes de la CEDEAO contre notre pays en janvier 2022 ont eu pour principale conséquence la chute de l’activité économique et une hausse des prix. « Malgré tout ce que nous avons accompli en 2022 et pendant le premier semestre de cette année, et compte tenu des sollicitations plus urgentes, nous assistons à une baisse des ressources »a-t-il expliqué.

Aussi, que l’ORTM est confronté à l’obsolescence de ses équipements de production. Face à cette situation, soutient le Ministre AG Ilyene, il urge de proposer un programme de réhabilitation de ces équipements pour rehausser l’image de l’Office. Dans la même dynamique, il a exhorté l’ORTM à travailler en étroite collaboration avec la SMDT pour une meilleure qualité de la réception des programmes de la Radio dans certaines localités du pays. Avant d’assurer que les Autorités de la Transition ne ménageront aucun effort pour soutenir la Chaine Nationale qui demeure le principal outil de communication du Gouvernement avec la reprise des travaux de la ‘’Tour de l’ORTM’’, un projet majeur qui aboutira à la transformation de l’environnement de travail des agents et donnera une autre image au paysage audiovisuel du Mali.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :