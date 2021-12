L’Office de Radio Télévision du Mali (ORTM) a tenu son 48ème et 49ème conseil d’administration, jeudi 13 décembre 2021 à l’hôtel de l’amitié. Présidé par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, Me Harouna Toureh cette rencontre a aussi enregistré la présence du directeur général de l’ORTM, Hassan Baba Diombélé et de plusieurs administrateurs venus d’autres services.

Lors de ces sessions de Conseil d’Administration, plusieurs questions étaient à l’ordre du jour. La 48è session était essentiellement consacrée à l’examen et l’adoption du rapport d’activités 2020, du procès verbal des 46è et 47è sessions ordinaires et du contrôle des tâches issues de ces sessions. S’agissant de la 49è, elle était consacrée à l’examen et à l’adoption du projet de programme d’activités 2022, des projets de grilles radio et télévision de la nouvelle année et enfin du projet de budget programme2022.

Le ministre de la Communication a dans son discours d’ouverture rappelé que le Mali est engagé, depuis août 2020 dans un processus de transition politique. Un processus selon lui, qui sera marqué par des réformes politiques et institutionnelles. Il a par ailleurs souligné que l’accompagnement du gouvernement dans la conduite de ces différents processus fait parti des défis qui se posent à l’ORTM pendant l’année 2022. « J’engage donc la direction générale et le personnel de l’office, à réussir avec brio la mobilisation sociale et la couverture médiatique des élections générales à venir », a-t-il déclaré. Il a encore rappelé que près de quatre ans après l’entrée en vigueur de la réforme du secteur de l’audiovisuel public, consacrant la séparation des fonctions d’édition et de diffusion, le temps est venu pour l’ORTM de mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité des programmes radio et télévision. Sur le plan de l’organisation interne de l’office, Me Harouna Toureh a confié que des profondes réformes ont été engagées dont l’audite organisationnel est en cours. Ces résultats poursuit-il, très attendus permettront de mieux orienter la charpente managériale. Au plan financier, le ministre de la Communication a précisé que le budget prévisionnel de l’Office de Radio et Télévision du Mali pour l’année 2022, s’élève à plus de 12 milliards de francs CFA dont, ce projet budget connaît une diminution de 15,47% par apport à 2021, dont la dotation rectifiée se chiffre à environs 14 milliards de francs CFA. Une diminution qui s’explique par le retrait de la redevance, qui peinait à être recouvrée, quatre ans après son adoption en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des textes régissant la redevance.

En outre, Il précisera que les activités programmées en 2022 s’articulent autour certaines priorités telles que, le développement d’une politique de production et de diffusion de programmes radio et télé en rapport avec les objectifs de développement socio-économique de notre pays ; les actions de communication sur les chantiers de transition ; l’organisation de la mobilisation sociale et la couverture médiatique des élections générales et la poursuite des travaux de construction de l’immeuble abritant la radio et la télévision à Kati. Pour lui, le troisième document majeur sur lequel l’ORTM doit également se prononcer est celui relatif au projet de grilles des programmes radio et télévision 2022. Ce projet de grilles dira-il, doit prendre en compte les échéances électorales de l’année 2022. A cet effet, des émissions de débat et de sensibilisation sur le processus électoral sont prévues, en vue d’assurer la mobilisation sociale et la couverture médiatique de ces consultations électorales dans des conditions optimales.

Alou Badra Doumbia

Commentaires via Facebook :