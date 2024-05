Dans le cadre de son accompagnement traditionnel des pèlerins maliens, le Groupe Banque de développement du Mali (BDM-SA) a offert la semaine dernière à la Maison du Hadj un important lot composé de pochettes, du guide du pèlerin et un chèque de 2 millions F CFA. C’est la salle de conférence de la Maison du Hadj qui a servi de cadre à cette cérémonie de remise qui a mobilisé les responsables des deux structures.

5 millions F CFA ! C’est le soutien du Groupe de la BDM-SA à la Maison du Hadj dans le cadre des opérations du Hadj pour cette année 2024. Le dernier acte de cet accompagnement a été matérialisé le vendredi dernier avec la remise d’un important lot constitué de pochettes et de guides pour les pèlerins et d’un chèque de 2 millions F CFA pour la Maison du Hadj.

En remettant ces dons, Nafaraba Kéïta, le directeur des grands comptes, institutionnels et PME/PMI de la banque a réitéré la disponibilité de leur structure à accompagner ses clients. “La BDM-SA est là pour l’ensemble des Maliens, elle accompagne ses clients dans leurs activités. C’est dans ce cadre qu’elle a un partenariat fécond avec la Maison du Hadj, une de leurs clients depuis plusieurs années”, a rappelé le représentant de la BDM-SA. C’est dans ce cadre, a-t-il poursuivi, que leur banque va mettre à la disposition de la Maison du Hadj pour les pèlerins des kits pour les accompagner à accomplir le cinquième pilier de l’islam.

Ces kits sont composés de pochettes, du guide pour des pèlerins et d’un montant de 2 millions F CFA pour la Maison du Hadj. Il a précisé que dans le cadre de cet accompagnement, la BDM-SA a, par le passé mis à la disposition de la Maison du Hadj des bâches climatisées et un groupe électrogène dont la banque assure l’entretien et parfois même le carburant. “Pour cette année 2024, ce sont 25 millions F CFA qui ont été alloués à cet accompagnement”, a précisé Nafaraba Kéïta.

Après avoir reçu ces dons des mains du représentant du groupe de la BDM-SA, le directeur de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, a remercié le Groupe BDM-SA pour cet accompagnement constant. “La BDM-SA est notre partenaire privilégié, tout ce que nous faisons en termes de transactions avec l’Arabie saoudite dans le cadre des opérations du Hadj passe par la BDM-SA. Cette année, le transfert des fonds des 13325 pèlerins a été effectué à partir de la BDM-SA. Le même jour que nous avons demandé le transfert, il a été effectué, cela pour nous est extraordinaire. C’est le lieu pour nous de remercier le Groupe BDM-SA et tout le personnel notamment le directeur général Ibrahima Ndiaye qui a été toujours à nos côtés pour nous accompagner et nous assister”, a reconnu Dr. Abdoul Fatah Cissé. Il a fondé beaucoup d’espoir pour que ce partenariat entre les deux parties soit renforcé davantage.

S’agissant des opérations de transfert de fonds, le directeur général a rappelé que depuis la création d’un compte unique de transfert au niveau de la BDM-SA aucune erreur n’a été constatée durant les transferts. “Auparavant, les opérateurs privés pouvaient envoyer individuellement leur argent en Arabie saoudite, mais aujourd’hui cela a changé. Il n’y a qu’un seul compte pour le Mali et tous les fonds qui doivent être transférés en Arabie saoudite sont logés dans ce compte qui est géré par la Maison du Hadj et logé à la BDM-SA. Grâce à ce compte unique, beaucoup de désagréments ont été évités cette année contrairement à l’année dernière. Avec ce changement zéro anomalie dans les transferts”, a précisé le Directeur Général de la Maison du Hadj. Il a ajouté que le groupe électrogène que BDM-SA a offert à la Maison du Hadj est de nos jours d’une grande utilité pour eux avant d’assurer les donateurs que la Maison du Hadj remettra les pochettes et les guide du pèlerin aux futurs candidats au pèlerinage.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :