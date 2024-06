A l’instar des 3 millions et plus de musulmans présents en Arabie saoudite, les 13 323 pèlerins maliens étaient ce samedi 15 juin 2024 au Banquet divin que constitue le Jour d’Arafat.

Prières, bénédictions, méditations, demandes de pardon pour les péchés et quête de bien-être personnel et commun… étaient au menu à Arafat, ce samedi.

Arafat, faut-il le signaler, est le Salon d’honneur du Tout-Puissant Allah qui y reçoit ses invités (les pèlerins) et auxquels il pardonne et satisfait à leurs doléances.

Sans Arafat, point donc de pèlerinage, car il en constitue l’essence. Arafat est aussi chargé de symboles. C’est là en effet que le Prophète Adam et Awa, sa femme, se sont retrouvés 40 ans après leur séparation. C’est là aussi que le dernier verset du Saint Coran aurait été révélé.

Arafat est in fine le point de rencontre internationale de toutes les races. Toutes les nations, toutes les tribus, toutes les ethnies s’y retrouvent pour honorer Le Créateur Suprême dans la plus grande ferveur.

Sous la tente 42, les 13 323 pèlerins ont rivalisé en prières, en bénédictions et en quête de bien-être dès l’aube bien avant les deux prières de la mi-journée en deux rakats chacune. Après quoi, l’imam Cheikh Ousmane Salih Traoré a prononcé son sermon qui a essentiellement tourné autour de la gloire de Dieu, de l’amour de la patrie, de l’acceptation et de respect, par tous, de l’autorité de l’Etat.

Notons qu’auparavant, sous la supervision de Mouqaddam Oumar Kouyaté, les ulémas présents ont lu le Coran et le « Dalailu Qayrat » pour la paix au pays, la sécurité des personnes et des biens ; une bonne pluviométrie. Ils ont loué la résilience et le courage du peuple malien estimant que la voie du progrès du pays se dessine petit à petit par la Grâce d’Allah SWT.

Deux autres interventions ont marqué cette journée de prières.

Le Consul général du Mali à Djeddah, S. E. Cheick Bah a d’abord rendu grâce à Allah et prié pour le repos de l’âme des disparus. Il a salué les autorités et loué la résistance du peuple malien qui n’est pas tombé malgré la perfidie et les coups de ses ennemis 12 ans sans relâche.

Il s’est réjoui du bon déroulement de la campagne du pèlerinage sous la direction éclairée du Délégué général Abdoul Fatah Cissé. Il a surtout donné des bons points à l’accueil, l’hébergement, la restauration le guidage… des pèlerins maliens.

Tout en reconnaissant quelques dysfonctionnements qui ont été corrigés au fil des jours, le directeur général de la Maison du Hadj, Dr. Abdoul Fatah Cissé, a indiqué qu’ils sont inhérents même au Hadj et a fait part de sa détermination à agir conformément à la vision du chef de l’Etat, S. E le colonel Assimi Goïta, qu’incarne le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Koné, en matière de mission de service public du Hadj.

Profitant de cette tribune, Dr. Cissé a annoncé le programme de retour des pèlerins à Bamako avec la pesée des bagages qui commence ce mercredi à Makkah. Le retour du premier étant programmé pour ce samedi 22 juin 2024.

Après Arafat, les pèlerins se rendent à Muzdallifah pour les prières du crépuscule et du soir, tout en ramassant chacun 49 cailloux pour les trois jours de lapidation de Cheïtane à Jamaharat pendant la station de Minah.

CC/MDH

