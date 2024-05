Dans le cadre du Hadj-2024, l’entreprise citoynne Moov Africa Malitel a installé un stand à la Maison du Hadj de Bamako en vue d’informer sa clientèle sur les tarifs de promotion. Les clients doivent garder leurs numéros Moov Africa Malitel pour profiter des offres sur leurs émissions et réceptions d’appel, des packages de forfaits, sms et Internet et des réceptions sms gratuite.

Le jeudi dernier, à la mi-journée, dans le stand de Moov Africa Malitel, installé dans la cour de la Maison du Hadj, se trouvaient quelques pèlerins en route pour La Mecque s’informaient sur les différentes offres dans le cadre du Hadj. “Malitel est mon réseau préféré, c’est la raison pour laquelle je m’informe sur les différentes promotions qui sont en cours dans le cadre du Hadj avant de recharger mon compte pour bénéficier des offres”, nous a déclaré un pèlerin.

Aux dires d’Astan Kalapo, agent de Moov money, les transferts d’argent et d’unité font parties des offres. “Une minute d’appel local en Arabie saoudite vers le Mali coûte 200 FCFA et l’émission d’appel de La Mecque vers le reste du monde coûte 490 FCFA la minute. L’envoi d’un sms à partir de La Mecque coûte 50 FCFA et la consommation data coûte 30 FCFA par méga. La réception d’appel et sms à La Mecque est gratuite”, a-t-elle expliqué. Et d’ajouter que les forfaits d’appel Hadj sont accessibles via la souscription au #555#7#. “Pour accéder à 10 minutes de réception et 10 minutes d’émission, il faut prendre le forfait de 2500 F CFA dont la validité est 45 jours. 5000 F CFA correspond à 30 minutes de réception et d’émission en plus de 10 sms. 10 000 F CFA correspondent à 75 minutes de réception et d’émission plus 20 sms. Pour le forfait d’appel de 20 000 F CFA, le client aura 180 minutes de réception et d’émission et 50 sms. Toutes les validités sont 45 jours”, a indiqué Astan Kalapo. Il y a également les forfaits Damou Hadj qui sont accessibles via la souscription au code #555#9#. “10 000 F CFA correspondent à 40 minutes de réception, plus 40 minutes d’émission, 10 sms et 1 Go. 20 000 F CFA correspondent à 80 minutes de réception et d’émission, 20 sms et 3 Giga”, a-t-elle poursuivi.

Les forfaits Internet Hadj sont accessibles aussi via la souscription au #555#8#. Le client a 500 Mo avec 2500 F CFA ; 1 Go avec 5000 F CFA ; 2,5 Go avec 10 000 F CFA et 5 Go avec 20 000 F CFA. La validité est de 45 jours pour toutes ces options. Il faut retenir que ces promo Hadj 2024 ont commencé le 15 mai et se poursuivront jusqu’au 30 juin 2024.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :