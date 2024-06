En s’installant à Makkah entre le 5 et le 7 juin 2024, les pèlerins maliens vivaient un moment d’intenses activités du Hadj puisqu’il s’agissait pour eux d’effectuer le petit pèlerinage ou l’umrah, l’entrée en matière du pèlerinage.

Partis de Médine pour La Mecque du 5 au 7, les groupes de pèlerins ont pu successivement faire l’umrah.

En état de sacralisation et après avoir formé l’intention de faire l’umrah à la sortie de la Ville Prophétique, les pèlerins, par groupes, ont rallié La Mecque, située à quelque 450 km de Médine.

Tout au long du trajet, ils ont récité La Baïkal. Ils ont loué Allah SWT de les avoir conviés au pèlerinage, un privilège qui n’est pas donné à tous.

Le pèlerin est en effet un invité d’honneur du Créateur suprême Qui fait preuve de beaucoup de Grâce et de Magnanimité à son égard particulièrement le jour d’Arafat où toutes les quêtes sont acceptées, des milliers et des milliers de gens affranchis du Feu de l’Enfer.

Arafat est le jour du Banquet offert par Allah SWT aux pèlerins. Pour ce faire, ils sont reçus par un Chef du Protocole du Sublime Nom de Muhammad Yah Rassoulilah.

Arrivés à La Mecque, par vagues successives, les pèlerins ont donc effectué l’umrah sous la conduite de la sous-commission religieuse.

Les délégués religieux ont aidé les différents groupes constitués chacun de 600 personnes environ à faire la tawaf et le parcours Safa-Marwa, celui-ci restituant la quête d’eau d’Adjar, la femme du Prophète Ibrahim, pour son fils Ismaël, tenaillé par la soif.

Entre la tawaf et Safa-Marwa, les pèlerins ont prié deux rakats : Fatiha + Iklass et Fatiha + Qulya Ayul Kafirouna. Après quoi ils ont bu l’eau de ZamZam dont les vertus sont nombreuses et immenses sur la santé, la quête de connaissances et de bonheur du consommateur.

En attendant le départ pour le circuit Minah-Muzdallifah-Arafat du grand pèlerinage, les pèlerins maliens consacrent présentement leur temps aux prières au Haram dans la Maison sacrée ou La Kaaba, à des ziyara individuels, à des visites à des proches ou aux achats de cadeaux aux parents, voisins, amis et connaissances de retour au pays.

Notons que Arafat est prévu pour ce samedi 15 juin 2024, avant-veille de la célébration officielle de la Tabaski au Mali !!!

Pour mémoire, la Délégation malienne a installé ses quartiers sans deux établissements hôteliers dans le périmètre du Haram.

CC/MDH

