Dans le cadre du pèlerinage 2023, la Banque nationale de développement agricole (BNDA), comme à l’accoutumée, en partenariat avec la Maison du Hadj, a offert des pagnes avec son effigie à 1000 pèlerins, soit 3 pagnes par pèlerin. La cérémonie de remise des pagnes a eu lieu le vendredi 26 mai 2023 à la Maison du Hadj sous la présidence de colonel Aminata Diabaté, haut fonctionnaire de défense au ministère des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes. Elle avait à ses côtés Abdoul Fatah Cissé, directeur général de la Maison du Hadj, et Bassirou Diarra du département marketing, représentant du directeur général de la BNDA.

Abdoul Fatah Cissé, le directeur général de la Maison du Hadj, s’est réjoui de la remise des pagnes par la BNDA qui est un partenaire de longue date de la Maison du Hadj. Pour ce don, il a tenu à remercier la BNDA pour cette générosité en faveur de 1000 pèlerins. Il a fait des bénédictions pour le progrès de la BNDA. Il a promis que les pèlerins porteront les tenues durant le pèlerinage à La Mecque. Il a surtout sollicité l’accompagnement de la BNDA pour la rénovation et l’assainissement de la Maison du Hadj créée en 2002 et qui se trouve dans un état de dégradation avancée. A ses dires, la Maison du Hadj a de la peine à accueillir les 13 323 pèlerins de cette année. Il a demandé aux pèlerins de faire des bénédictions pour eux-mêmes, pour la BNDA et le Mali.

Au nom de son directeur, Bassirou Diarra a rappelé qu’à chaque campagne du pèlerinage, la BNDA, en partenariat avec la Maison du Hadj, accompagne les pèlerins en leur offrant des pagnes et en leur facilitant des opérations bancaires avec ses services digitaux dispensés durant le pèlerinage à La Mecque par une équipe de 16 personnes de la BNDA dont Seydou Konaté, le directeur des opérations bancaires. Il a promis que les sollicitations du DG de la Maison du Hadj seront transmises au directeur général de la BNDA.

“La BNDA est une banque citoyenne. Et à chaque fois qu’il y a le pèlerinage, la BNDA est toujours présente. Avec cette remise de pagnes, la BNDA sacrifie à une longue tradition pour permettre aux pèlerins maliens de pouvoir s’identifier parmi d’autres pèlerins à La Mecque. La BNDA est toujours près de la population malienne. Pour cela, elle a développé des produits digitaux et des cartes visas qui permettent aux pèlerins de suivre leurs comptes et de faire des opérations et des transactions à distance. Ce qui leur éviterait de se déplacer avec du cash ou que leurs opérations soient bloquées en leur absence”, a-t-il confié.

Au nom de son ministre, le colonel Aminata Diabaté a remercié la BNDA pour l’accompagnement des pèlerins avec des pagnes, ses services et ses prestations. Elle a espéré que la BNDA sera réceptive par rapport aux doléances du directeur de la Maison du Hadj. Des bénéficiaires des pagnes n’ont pas caché leur joie. Ils ont remercié la BNDA pour sa générosité à l’endroit des pèlerins.

Siaka Doumbia

