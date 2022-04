Au terme de longues discussions, l’Académie a décidé d’interdire la venue de Will Smith aux cérémonies des Oscars durant les dix prochaines années. “M. Smith ne sera pas autorisé à assister à un quelconque événement ou programme de l’Académie, en personne ou virtuellement”, qu’il s’agisse ou non des Oscars, et avec effet immédiat, a écrit dans un communiqué le conseil d’administration de l’Académie des arts et sciences du cinéma. L’Académie a accepté la démission de Will Smith, qu’il avait présentée la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l’Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour “La Méthode Williams”.