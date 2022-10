La famille de George Floyd a lancé une action en justice contre Kanye West. Ils poursuivent le rappeur pour ses récents propos sur les circonstances de la mort de leur proche. Ils réclament 250 millions de dollars.

Nouveau dérapage. Kanye West n’en finit plus de défrayer la chronique. Invité d’une émission cette semaine, il a déclaré que George Floyd était décédé d’une surdose de fentanyl et de mauvaises conditions de santé préexistantes, au lieu des conséquences de la pression du genou du policier Derek Chauvin exercée sur son cou. Roxie Washington, la mère de la fille unique de Floyd, Gianna, a annoncé mardi qu’elle avait embauché une équipe d’avocats pour poursuivre Ye, ses partenaires commerciaux et ses associés pour harcèlement, détournement, diffamation et souffrance émotionnelle. Ils réclament 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

La famille de George Floyd tient à dire que les déclarations de Kanye West sont «fausses» et «malveillantes», et précise que Gianna est «retraumatisée» par les commentaires de Kanye, qui, selon eux, «créent un environnement dangereux et malsain pour elle», rapporte TMZ.

«La cause du décès de M. Floyd est bien établie grâce aux preuves présentées devant les tribunaux lors des procès criminels et civils qui ont résulté de sa mort prématurée et horrible. Néanmoins, vous avez malignement fait des déclarations selon lesquelles ces circonstances seraient inexactes et sans fondement, causant des dommages à la succession de M. Floyd et à sa famille», ont-ils écrit dans une lettre que s’est procurée TMZ.

Les avocats de la famille demandent à Kanye de retirer l’interview et toutes ses déclarations similaires sur George d’Internet, et de garder le nom de Floyd hors de sa bouche.

Commentaires via Facebook :