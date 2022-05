Ancienne présidente de l’ordre des pharmaciens du Mali, ancienne ministre du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. Une femme de cœur elle milite dans beaucoup d’associations de bienfaisance. Voici en quelques lignes son portrait.

Née en 1957 à Tombouctou, Mme Diallo est détentrice d’un Doctorat en Pharmacie de Bamako en 1979 et des parchemins sanctionnant des études de perfectionnement au Centre d’énergie atomique de Saclay à l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en France. Elle a occupé les postes de ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle dans le gouvernement de Cheick Modibo Diarra du 20 août au 15 décembre 2012, de ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle au sein du gouvernement Diango Cissoko du 15 décembre 2012 au 08 septembre 2013.

Après cette expérience gouvernementale, Dr Diallo Déidia Mahamane Kattra retourne à ses activités de pharmacienne du privé. Elle est propriétaire de l’Officine « Les Hirondelles » installée en 1990, suite à sa retraite volontaire de la Fonction publique. Fonctionnaire, elle avait d’abord servi à la Pharmacie populaire du Mali (Ppm) comme chef de division et à l’hôpital du Point G, puis décide de voler de ses propres ailes. Dans son domaine professionnel, Mme Diallo Déidia Mahamane Kattra est très active dans la vie associative. Elle a présidé la Fondation de l’Association « Inter ordre pharmacien africain » de 1998 à 2002. Elle a également été membre influent du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens du Mali et de l’Association pour la promotion de la santé (APSAN). Par ailleurs, elle a dirigé plusieurs autres associations : le « Lion’s club de la zone 152 », le « Lion’s club Sigui », l’Association des femmes du Nord du Mali. Suite à l’occupation des régions septentrionales du Mali par des forces séparatistes et terroristes début 2012 et avant son entrée au gouvernement, Dr Diallo Déidia Mahamane Kattra a activement participé aux actions de solidarité organisées par l’Alliance pour la communauté arabe « Alkarama ». Elle s’est engagée dans les activités du Collectif des ressortissants du Nord (Coren).

En définitive, Mme Diallo Déidia Mahamane Kattra est une femme exceptionnelle, généreuse et intelligente.

Oumou Sissoko

