Militante engagée pour la cause de la gent féminine, Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura a été ministre de la communication sous Alpha Oumar Konaré, ensuite élue député de Ténenkou. Elle est promotrice de la société MITRAM et gérante de la société ITG–Inter Trade Group, opérateur minier. Elle fut Secrétaire générale du parti COPP, et membre fondatrice du parti PDES. Elle est membre dans plusieurs associations au Mali. Voilà en quelques lignes son portrait.

Née le 27 août 1955 à Bamako, Ouleymatou Tamboura étudie au Lycée Notre-Dame du Niger de Bamako, obtenant un baccalauréat en série Lettres Modernes en 1973. Elle poursuit ses études en France, en droit à l’université Toulouse-Capitole avant de se réorienter vers une maîtrise elle est diplômée en Psychopédagogie (ENSUP de Bamako, 1982). Elle commence alors sa carrière dans l’administration scolaire, puis dans le domaine de la création d’entreprises à travers le projet FED Cèsiri-so d’insertion des jeunes diplômés où elle fait 6 ans en qualité de chef d’antenne adjoint. Forte de cette expérience, elle décide de se lancer dans le secteur privé, en créant sa propre entreprise, la Société des Mines et Transport du Mali (MITRAM) en 1995.De 1984 à 1988, elle a surtout servi dans l’administration scolaire au sein des directions régionales à Mopti et à Bamako. Elle démissionne de ce poste et quitte volontairement la Fonction publique.

Devenue Administratrice de société, elle s’oriente vers le négoce et les transports et est gérante de la Société ITG–Inter Trade Group, opérateur minier. En 1996, elle adhère au parti Convention Parti du Peuple COPP en tant que Secrétaire générale du parti de Me Mamadou Gakou qui la propulse au gouvernement en tant que ministre de la communication. Elle y siège du 16 septembre 1997 au 22 juin 2001, date à laquelle elle démissionne suite à une affaire concernant la gestion de la SOTELMA. De la COPP, elle intègre le Mouvement Citoyen, regroupement d’associations qui ont soutenu le candidat indépendant ATT élu en mai 2002. Par la suite, Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura, adhère ensuite au Mouvement Citoyen, où elle est secrétaire générale puis vice-présidente. Candidate aux élections législatives à Ténenkou, elle est élue députée à l’Assemblée nationale du Mali pour deux mandats successifs de 2002 à 2013. Entretemps, elle est membre fondatrice du Parti pour le Développement Economique et la Solidarité (PDES) en 2010, qu’elle quittera en mai 2017 pour être membre fondatrice et vice-présidente d’un autre parti, le Mouvement citoyen pour l’Alternance, le travail et la transparence MC-ATT. Elle est aussi membre du Parlement Panafricain depuis 2004 et Présidente de la commission de l’Egalité en Genre, de la Famille, de la Jeunesse et des personnes Handicapées de la même institution de 2009 à 2012.

C’est depuis au lycée qu’elle joue son premier rôle dans la vie associative en étant élue secrétaire générale de l’association des Elèves du Lycée Notre Dame Du Niger durant deux ans (1971-1973). Présidente du REFEP, (Réseau des Femmes Parlementaires) depuis 2002, elle est aussi membre du REFAMP (Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires/ Section Mali) dont elle fut trésorière pendant 5 ans.

Elle est l’initiatrice du <Mouvement pour la Consolidation de la Démocratie> (MCD) une association créée en janvier 2012 dans l’objectif de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance, de la paix et la sécurité. Le programme d’activités de cette association pour l’année 2013 prend essentiellement en compte : la sensibilisation et la formation, la mobilisation des électeurs en vue des élections présidentielles, l’identification et le renforcement de la capacité des femmes candidates.

En définitive, Mme Ascofaré Ouleymatou Tamboura a contribué au développement de son pays et s’est battue pour l’emploi des jeunes et pour la liberté, la promotion des droits de la femme.

Oumou SISSOKO

