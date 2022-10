Professeur d’Allemand, Mme Ba Hawa Keïta a été chef de Division promotion et relations publiques puis chargée de mission au Commissariat au Tourisme. Par la suite elle devient directrice générale de l’Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie ensuite ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle du gouvernement Ousmane Issoufi Maiga. Après elle fut ambassadrice du Mali au Sénégal, puis Ambassadrice du Mali en Allemagne. Voici en quelques lignes son portrait.

Née le 20 octobre 1952 à Kayes, elle a été Professeur d’allemand reconverti en administratrice de Tourisme. Titulaire d’une Maitrise en Allemand (ENSUP de Bamako, 1974), elle commence sa carrière professionnelle en Côte d’Ivoire où elle enseigne, de 1977 à 1982, aux Lycées Moderne d’Adzopé puis de Cocody. De retour au Mali, elle donne des cours au Lycée des Jeunes filles de Bamako en 1982. L’année suivante, elle entame une carrière dans le secteur du tourisme. Elle intègre le Commissariat au Tourisme où elle fut notamment chef de Division promotion et relations publiques. De 1995 à 1997, elle prend une disponibilité au terme de laquelle elle est nommée au ministère de la Communication comme chargée de mission de 1997 à 2002 puis conseillère technique en 2002. La même année, elle occupe les mêmes fonctions au ministère de l’Artisanat et du Tourisme avant sa promotion au poste de directrice générale de l’Office malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO), de 2003 jusqu’à sa nomination au poste de ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle le 20 juin 2005 au sein du gouvernement Ousmane Issoufi Maiga. Elle quitte le gouvernement le 03 octobre 2007 pour devenir, quelques mois après, Ambassadeur du Mali au Sénégal de 2008 à 2011 puis en Ambassadeur du Mali en Allemagne de 2011 à 2015.

En février 2006, au nom du président de la République empêché qu’elle a inauguré le complexe scolaire ‘’Femme et Enfants’’ de Koutiala, elle était accompagnée de Fatoumata Keita, directrice nationale de la formation professionnelle et de Cheick Fatamady Traoré, Chef de son cabinet.

En somme, L’ancienne ministre de l’emploi et de la Formation professionnelle, Mme Ba Hawa Keïta est une femme engagée comme en témoigne son parcours. Courageuse et battante tant dans le secteur du tourisme que dans celui du développement de son pays.

Oumou SISSOKO

