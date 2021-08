Seydou Mamadou COULIBALY, cet homme d’affaire qui retrousse ses manches au chevet de la Mère-Patrie, le Mali

Seydou Mamadou COULIBALY, né le 03 juin 1965 à Markala est un homme d’affaires et homme politique malien.

Face à l’effondrement de l’État malien et à la crise socio-sécuritaire qui a conduit au coup d’état du 18 août 2020, renversant le régime du président Ibrahim Boubacar KEITA, l’ingénieur en Genie-civil et non moins patron du trust africain CIRA Holding SAS, Seydou Mamadou COULIBALY, a décidé de se lancer en politique pour être au chevet de sa Patrie agonisante.

Plus qu’un simple ingénieur, Seydou Mamadou Coulibaly est surtout dirigeant de plusieurs sociétés à succès et un bâtisseur dans le secteur du génie civile.

Tient-il son savoir-faire entrepreneurial de son père qui lui-même fut gestionnaire d’établissement hospitalier, Mamadou Coulibaly ?

Seydou Mamadou COULIBALY est un malien bon-teint imprégné des réalités sociétales, d’une fratrie de vingt-cinq (25) enfants. Sa mère Maïmouna Traoré, femme au foyer.

Après ses études, il a effectué plusieurs formations et a travaillé en tant que chef de projets au Burkina Faso avant de cofonder en septembre 1991 le Bureau d’Études CIRA dont il occupera successivement les fonctions de Directeur Général, de Président Directeur Général et, actuellement, de Président du Groupe CIRA Holding SAS (Conseil Ingénierie Recherche Appliquée). Aujourd’hui, CIRA Holding SAS est présent dans 27 Pays avec plus de 1100 employés

Son professionnalisme, ses réalisations et sa sociabilité lui vaudront plusieurs distinctions tant au Mali qu’à travers le monde et d’occuper de nombreux postes de responsabilité de premier plan dans de nombreuses institutions.

