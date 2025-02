Sept choses à savoir sur Hamadou Fall Dianka, directeur général des Impôts

Âgé de 52 ans, Hamadou Fall Dianka est le nouveau directeur général des Impôts. Inspecteur des impôts, le natif de Léré est un homme du sérail et un fin connaisseur de la fiscalité au Mali. Nous vous proposons de le découvrir en sept points.

1973

Hamadou Fall Dianka, nommé le 18 décembre 2024 Directeur général des impôts, est né le 30 juillet 1973 à Léré. Une localité qui lui tient à cœur, en témoigne le fait qu’il il préside depuis novembre 2024 la nouvelle Coordination pour le Développement du Cercle de Léré. «Chers amis, en ce jour mémorable, nous écrivons ensemble une nouvelle page de l’histoire de Léré», a-t-il déclaré le 23 novembre 2023 à Bamako.

2002

Cet inspecteur des impôts a été admis au concours direct de recrutement à la Fonction publique en janvier 2002. Entre juillet 2002 et janvier 2003, il sera chargé de la législation à la sous-direction législation et contentieux fiscal de la Direction générale des impôts.

2004

Il a une carrière professionnelle assez garnie. De Koutiala à San, il a été Receveur des impôts, Chef de centre des impôts pour la première localité et chef du centre des impôts pour le second entre 2004 et 2011.

2012

L’année 2012 marque un nouveau tournant dans sa carrière en devenant Inspecteur Vérificateur à la Direction des Grandes entreprises (2012 à 2015). Il devient plus tard Chef de Centre des Impôts de la Commune IV (mars 2015-mars 2019). Du 25 mars 2019 au 17 décembre 2019, il est nommé Directeur des Impôts du District de Bamako. Par la suite, il occupa le poste d’Inspecteur des Impôts chargé du Contentieux à la sous-direction législation et contentieux de la Direction Générale des Impôts du 17 décembre 2019 jusqu’à sa nomination en qualité de Directeur général des Impôts.

06

Il est détenteur de six diplômes. Il s’agit d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Fiscalité, obtenu à l’Ecole Nationale des Finances Publiques de France (Promotion 2011-2012) ; d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit Public, Faculté des Sciences Juridiques et Économiques (FSJE), session de juin 2002 ; d’une Maîtrise en Administration Publique Ecole Nationale d’Administration (ENA), session de juin 1999 et du Baccalauréat malien, Lycée Mahamane Alassane Haïdara de Tombouctou (LMAHT), session de juin 1995. De plus, il est auréolé de plusieurs attestations et certificats.

07

Père de cinq enfants, le natif de Léré parle sept langues : français, peulh, maure, sonrhaï, bambara, tamasheq et anglais.

