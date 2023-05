Il mettra son expérience et toute sa détermination pendant son mandat de deux ans au service d’un groupement professionnel décidé à aller toujours de l’avant.

Mahamadou Tidiani Touré est un homme maigre, solide comme du béton, rapide, lucide ; un des hommes qui semblent faits pour être toujours en contact avec leur monde préféré : le bâtiment et travaux publics (BTP en acronyme). Il a un nez fin, de malicieux yeux prompts à faire des calculs. Il offre, au premier aspect, une vague ressemblance avec Cousteau qui a découvert les signes cachés d’un monde complètement différent du nôtre. Ses dents sont éclatantes, sa bouche aux lèvres minces prononce un assemblage de vocabulaire relatif à ses domaines d’interventions : bâtiment, transports – routes, ouvrages d’art, pistes-, adduction d’eau et hydraulique villageoise, environnement et assainissement. C’est un excellent homme et un vrai professionnel doué d’une harmonie du corps avec l’âme, un bon cœur : toutes ses qualités ont fait de lui une personne respectueuse et respectée. Ce monsieur vêtu d’un élégant costume bleu pétrole, avec une chemise blanche immaculée en coton sur laquelle ne tranche point une cravate a vraiment l’étoffe d’un bosseur d’une quarantaine d’années avec des cheveux très courts et bien noirs. Si tant est qu’un homme puisse porter sa profession sur sa figure, il donne l’impression d’être un ingénieur- conseil qui connaît toutes les ficelles du métier.

La taille haute, il monte les marges une à une du Centre international de conférences de Bamako (CICB) le 20 mai dernier avec un dandinement étudié. La fumée blanche apparaît. L’Ordre des ingénieurs –conseils a un nouveau président ! La silhouette de Mahamadou Tidiani Touré paraît davantage maigre et son visage raide comme des baguettes de tambour. Ses yeux brillent. Un pli mou lui barre le front. Il est rasé et beau garçon pouvant rivaliser avec Michael Jackson, surnommé le “Roi de la Pop” est l’artiste plus populaire de toute l’histoire de l’industrie du spectacle. Voilà le nouveau président Mahamadou lisant le contenu d’un discours éparpillé sur le présidium. II lève vers l’assistance enchantée une figure colorée, normalement taillée, percée d’une bouche minuscule aux lèvres grises et fraîches. Ses yeux très mobiles et d’un noir profond animent son visage. Le personnage donne une grande impression de sérénité et de calme, et cela se voit dans la manière pondérée qu’il a de se mouvoir, de parler ou dans ses expressions.

Résilience, persévérance

A peine sorti de l’Ecole nationale d’ingénieur (ENI), le jeune Mahamadou a une vision : il lancera son entreprise. Techniques ingénierie développement (TID- Consult) est la référence ultime, la success-story qui inspire, symbole de grâce, de grandeur et surtout de reconnaissance à son père Tidiani qu’il chérie tant et qui est aussi meneur d’hommes puisqu’il trône à la tête d’un village dans la commune rurale de Gossi – Région de Tombouctou.

Ses études lui guident sur le chemin de la réussite professionnelle. TID –Consult se développe au fil des années jusqu’à devenir une entreprise en plein essor et orientée sur l’avenir. Quoi qu’il en soit, sa tradition éprouvée, qui se reflète par exemple dans sa compétence, et sa bonne exécution des commandes sont pour elle, aujourd’hui encore, une valeur capitale.

Et ce en dépit d’un contexte difficile marqué par la flambée du prix des agrégats, du ciment, du fer à béton qui alourdissent les coûts de construction. Une situation qui est de nature à décourager nombre de promoteurs institutionnels et privés. Personne n’a toujours aucune idée du temps qu’il faudra au secteur pour rebondir, retrouver ses lustres d’antan. Il faudra donc aux acteurs une cuillérée de résilience, une pincée de persévérance et un brin d’optimisme pour piquer cette merveilleuse recette au président Touré.

Bravo à toi et félicitations ! Je savais que si une personne pouvait y arriver c’était bien toi ! Tu le mérites !

Georges François Traoré

