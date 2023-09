EDM-SA : Qui est Abdoulaye Djibril Diallo, le nouveau DG ?

Nommé Directeur Général de l’Energie du Mali, à l’issue du dernier conseil des ministres, Abdoulaye Djibril Diallo, Ingénieur de haut niveau, était jusqu’à ce mercredi, Directeur Général Adjoint de la Somapep. Arrivé dans un contexte de crise énergétique, le nouveau DG qui est en terrain connu, a du pain sur la planche.

L’avenir d’Ingénieur de ce brillant élève dès le primaire, semble tout tracé. Pour valider ses concours d’entrée dans les grandes écoles d’Ingénieur, Abdoulaye a poursuivi son cursus scolaire de l’enseignement secondaire dans les classes préparatoires en mathématiques supérieures et mathématiques spéciales.

À 23 ans, Abdoulaye Djibril Diallo décroche son premier diplôme d’Ingénieur à l’Ecole nationale supérieure d’électricité et mécanique de Nancy. La même année, le jeune mathématicien décroche son diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) de mécanique énergétique avec mention bien.

À 24 ans, celui qui a fait plusieurs stages dans les usines, centres d’études nucléaires, chantiers de construction de grands barrages hydroélectriques dont Manantali au Mali, décroche en 1987, un autre diplôme d’Etudes Approfondies (D.E.A.) de génie industriel “Ingénierie de l’Innovation technologique” cette fois-ci, à l’Ecole Centrale des arts et Manufactures de Paris.

Les années 1988 et 1993 le verront participer activement à l’étude des conditions technico-économiques et sociales d’introduction des énergies renouvelables pour satisfaire la demande d’électricité en milieu rural et à la mise en place d’expériences pilotes d’application de l’énergie solaire dans des villages de la zone cotonnière CMDT de Koutiala.

Sa carrière de manager, Monsieur Diallo la débute entre 1994 et 1995 comme Directeur Technique de l’usine d’embouteillage d’eau minérale de Coyah en République de Guinée.

De 1995 à 2002, Abdoulaye Djibril a été le Directeur des opérations de la société Shell Mali, chargé de la gestion de l’approvisionnement et du management de la chaine logistique d’importation des produits pétroliers depuis les raffineries d’Abidjan et de Dakar et les ports de Lomé et de Conakry, pour la livraison dans les stations-services et aux clients de la société. Au même moment, il était chargé de l’étude et de la réalisation des investissements dans le réseau de distribution de Shell Mali et de l’installations des équipements techniques de gestion des produits pétroliers chez les clients (Miniers, Chantiers routiers, usines…) de la conduite de la politique d’Hygiène Sécurité et Environnement suivant les standards du groupe Shell, au sein de la société et en rapport avec ses principaux partenaires (gérant des stations-services, transporteurs de produits pétroliers et entreprises de construction)

Sur la période 2002-2003, le Coordinateur “Qualité” de la société EDM SA a œuvré à la mise en place au sein de l’entreprise, d’une démarche d’amélioration continue basée sur le management de la qualité selon la norme ISO 9001 version 2000.

Entre 2004 et 2013, Monsieur Diallo, en tant que Directeur commercial puis Directeur Central Commercial & Clientèle de EDM SA, a eu la charge de moderniser la gestion clientèle et de l’amélioration des indicateurs de performances de l’activité commerciale de la société.

Ses qualités humaines, sa disponibilité et son sens de responsabilités sont autant de valeurs qui ont amené ses collaborateurs avec lesquels il a toujours gardé de bons rapports sur la préservation des intérêts de la société, à le désigner d’Octobre 2005 à décembre 2020, Président du Conseil de Discipline de EDM SA.

De juin 2013 à janvier 2021, Abdoulaye a également géré la Direction de la Planification Études Générales et Projets de EDM SA qui devient en janvier 2017, la Direction Études et Planification Stratégique.

Conseiller de Directeur Général jusqu’à octobre 2022, il a eu la lourde tâche de diriger avec rigueur la Direction du Contrôle, Audit et Inspection de la société. Jusqu’à sa nomination ce mercredi 20 septembre 2023, il était le Directeur Général Adjoint de la Somapep -Sa.

À soixante ans, ce cadre supérieur, marié et père de trois enfants, doté d’une expérience irréprochable et d’une réputation sans faille, parlant français, anglais et bamanankan, a aussi des connaissances très avancées en informatique. Son arrivée à la tête de la société chargée de fournir l’électricité aux maliens, coïncide avec une période très critique. Il devra, afin de réussir, mettre à profit son expérience, son carnet d’adresses, connaissances internes et externes pour non seulement mettre fin aux coupures intempestives d’électricité, mais réorganiser toute la société par l’amélioration de sa gouvernance et la poursuite de ses chantiers urgents, pour son autonomie.

Malizine

