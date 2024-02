Portrait : Emmanuel Kodio, un policier qui inspire

Commissaire de Police, Emmanuel Kodio, s’adjuge le titre de Major de la 19eme promotion des Commissaires de Police baptisée Lieutenant-Colonel Tiékoro Bagayoko, dont la cérémonie de sortie a eu lieu le jeudi 15 février 2024, à l’École nationale de Police.

Emmanuel Kodio est détenteur de trois titres de Major de différentes promotions de Police, notamment celle des Sous-officiers 2015, des Officiers 2022 et des Commissaires 2024.

Kodio est un jeune dynamique, qui a opté pour la Police nationale, après sa double admission aux concours des Sous-officiers de Police et de la collectivité territoriale en 2015. Ce choix n’est nullement fortuit, car l’enfant des Dogons a la ferme volonté d’exercer ce métier des armes afin assurer la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. « J’ai choisi le métier des armes pour la défense de ma Patrie et pour assurer la sécurité des personnes au péril de ma vie », nous a confié le Major Kodio.

Cette aventure deviendra une réalité, quand l’ancien berger décrocha son baccalauréat en série LLT, en 2011 au lycée Abire Goro de Koro, toujours premier. Le natif des pays Dogon intègre la Police nationale en 2015 et, dès lors se fait distinguer à travers sa persévérance, son dynamisme et son sérieux. Faisant un cursus universitaire filière allemande admirable, le jeune assoiffé de connaissance, renforce son niveau d’études à l’Institut de Formation des Maîtres (IFM) de Sevaré, langue anglaise. Comme le dit, l’homme suit son destin, cet adage sied bien avec l’ancien “teacher” devenu policier, un cadre de repère, une source d’inspiration pour la jeune génération.

Le major a respectivement servi au Groupement Mobile de Sécurité (GMS) de Bamako, de Gao, à l’École nationale de Police, et à la Brigade d’Investigation judiciaire, avant sa nomination comme Sous-préfet. De parcours admirable, (ancien soldat de la craie), conseille les jeunes policiers au travail, car pour lui, le secret de tout succès réside dans le travail, l’amour, la volonté, la persévérance, la détermination et à la confiance en soi. Le triple Major, chef de famille parle éloquemment le Français, Anglais, Allemand, Bambara et la langue Dogon et a, comme passion la lecture et le sport. Chapeau au Commissaire, Major Kodio !

Niarra

