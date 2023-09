Sidi Mouctar Dembélé, plus connu sous le nom de « Roi 12-12» est un riche opérateur économique Malien qui a fait fortune dans le secteur de vente de véhicules. Voici en quelques lignes son parcours.

Né en 1977 à Markala, au Mali, son parcours est semé d’embûches. Élève brillant à l’époque, Sidi se lance dans le commerce. À 12 ans, il revend l’essence dans des bouteilles au marché de Banankabougou. Courageux et intelligent, quelques années plus tard, Bassidi rejoint l’Aéroport international du Président Modibo Kéita avec du matériel pour le cirage de chaussures. Il devient ensuite monteur de vélos au Grand marché de Bamako. Marié et père de famille, M. Dembélé a opté pour la vente de véhicules d’occasions en 2006. Il est le propriétaire d’un parking à Niamakoro Cité-Unicef.

Sur le plan du développement, le “Roi 12-12”, encore appelé « Bassidi », a laissé de traces un peu partout. Ce qui lui a valu plusieurs prix au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Bénin et aux Etats-Unis dont le “Prix Kèwalé” !

Au Mali, il soutient l’Etat central dans plusieurs domaines vitaux, finance la réalisation de forages pour apporter de l’eau potable aux populations (Ségou-Pélengana), construit des mosquées (Bamako, Markala), offres des ambulances aux centres de santé, des moustiquaires, des corbillards, des motos-taxis (Ségou), construit des infrastructures marchandes et des écoles dans plusieurs localités, finance des projets de maraîchage au profit des femmes (Kodjiradaga, Fanafodaga), soutient les artistes et les jeunes entrepreneurs, organise des compétitions de football pour promouvoir le sport à la base, parraine des événements culturels, religieux et sportifs (Mali, Côte d’Ivoire, France)… La liste de ses réalisations est longue.

Sidi Mouctar Dembélé est tout simplement un modèle dont beaucoup de jeunes africains peuvent s’inspirer pour entreprendre et réussir.

Oumou SISSOKO

