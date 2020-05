L’intervention musclée des forces de l’ordre et de sécurité contre les populations civiles mécontentes du verdict de la Cour constitutionnelle sur le second tour des élections législatives continue à soulever des interrogations et des indignations.

-Maliweb.net- Le député élu à Sikasso, Nouhoun Boccoum dit s’indigner contre cette bavure policière perpétrée, le jeudi dernier, contre les manifestants contre les résultats des législatives proclamés par la Cour, le couvre-feu et les coupures intempestives de l’électricité. « … Pendant qu’au centre et au nord de notre pays, les groupes terroristes continuent de sévir, voilà que dans les autres régions les populations sont violentées par les forces de la police, pour avoir exprimé leur ras-le-bol contre les délestages incessants et les résultats définitifs des élections législatives proclamés par la Cour Constitutionnelle », s’offusque ce député qui demande la cessation de toutes ces violences.

Pour lui, la répression policière contre les civiles mécontents de l’issue des élections législatives a dépassé toutes les proportions imaginables. C’est pourquoi le député demande l’ouverture d’une enquête afin d’identifier les policiers responsables de ces exactions soient punis conformément à la loi. Pour ce faire, l’élu national informe qu’il va rencontrer le Directeur Général de la police et le Ministre de tutelle dans les jours prochains afin qu’il diligente cette enquête.

En attendant que la lumière soit faite sur cette intervention musclée des forces de sécurités dans la troisième région et ailleurs contre les civiles, le député appelle les manifestants au calme. « Je demande à tous d’évoluer. De la contestation stérile, allons vers des propositions utiles pour réformer les institutions judiciaires », a-t-il proposé, indiquant qu’il travaillera avec les collègues en vue d’amener les autorités à réformer les modalités de la mise en œuvre du couvre-feu et à améliorer la fourniture d’électricité.

Malgré l’élection de cette liste RPM, CODEM et autres à l’Assemblée nationale par les populations de Sikasso sur laquelle il a été député, le sieur Nouhoun Boccoum demande de clore le chapitre des contestations en se conformant au verdict de la Cour et à travailler à l’intérêt général de tous.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

