19e conférence nationale de L’ADEAM/PASJ : Sous le signe du rassemblement et du pardon

Le président par intérim du parti politique Adéma/PASJ, Abdoul Kader Konaté dit Empé, depuis le décès du président Marimantia Diarra en juillet dernier, a placé sa mandature sous le signe du rassemblement et du pardon. C’était lors de la 19e conférence nationale du parti à la Maison des aînés, le samedi dernier.

Comme à l’accoutumée, tous les ans, le parti Adéma/PASJ a tenu sa conférence nationale la semaine dernière, la 19e du genre. Un forum à dimension nationale et une occasion pour les délégués du parti d’échanger sur le rapport d’activités du comité exécutif et des Commissions spécialisées.

Le bilan a été satisfaisant selon le président de la jeunesse du parti Mohamed Cherif Coulibaly. Le rapport a été fidèle, a-t-il confié. A l’en croire, les grandes résolutions de cette conférence ont été sur les questions électorales, l’ouverture du parti Adéma/PASJ à la formation d’un regroupement politique pour la conquête du pouvoir lors des prochaines élections.

Parmi les résolutions, le président de la jeunesse a cité : la désignation d’un candidat au sein du parti conformément aux textes du parti comme l’a recommandé le dernier congrès et des motions de soutien et de remerciement. La conférence nationale du parti soutient le président Alpha Oumar Konaré et l’Armée malienne et remercie tous ses partenaires.

A la cérémonie d’ouverture des travaux, le président intérimaire a appelé au pardon et au rassemblement. Il a consigné à la consolidation davantage de l’Adéma/PASJ en poursuivant la mise en place et le renforcement des nouvelles structures du parti, sur la base des textes adoptés et conformément au nouveau découpage administratif : des nouvelles sous-sections, sections et coordinations régionales et à l’étranger.

“Dans le cadre d’un vaste rassemblement, avec d’autres formations politiques, nous sommes en négociation très poussée pour mettre en place une Plateforme politique et électorale. Une Plateforme qui a pour objectifs, entre autres, d’élaborer un programme de gouvernement commun pour une République sociale et solidaire. La Plateforme reste ouverte à tous les partis politiques, regroupements de partis politiques, mouvements et associations politiques qui partagent ses valeurs et soutiennent son projet politique”, a déclaré le président par intérim.

Le président par intérim Abdoul Karim Konaté et son secrétaire général Yaya Sangaré ont aussi félicité et encouragé les FAMa pour leurs efforts consentis et la reprise de Kidal. “L’Adéma/PASJ entend apporter au processus de Transition en cours dans notre pays un accompagnement avisé et éclairé au service de la démocratie, du développement, de la paix, de sécurité”, a promis le président par intérim avant d’inviter le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta à aller au consensus avec la classe politique pour une issue heureuse de la Transition.

Koureichy Cissé

