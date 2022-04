– La problématique de la qualité des ressources humaines en mission de l’Etat : l’homme qu’il faut à la place qu’il faut : accusation récurrente de politisation de l’administration portée contre tous les régimes .

– Politisation de l’école : AEEM et syndicats d’enseignants accusés d’être instrumentalisés par les tenants du pouvoir et l’opposition selon le bord où on se trouve

– Kokadjè espéré n’a pas eu lieu : la gangrène de la corruption était là sous GMT : Villas de la sécheresse, FMI, famille Moussa et intimes pour dire que c’était un cercle restreint qui avait la haute main sur la passation des marchés publics .

Malgré la volonté politique affichée, la création de diverses structures chargées de la lutte contre la corruption, délinquance financière et enrichissement illicite, et quelques actions timides ,les nouvelles élites de l’ère démocratique n’ont pas réussi à freiner , maitriser le fléau :Les habitudes ont la vie dure !elle s’est élargie et a atteint toutes les couches de la société : certains cadres ont versé dans la corruption et l’ enrichissement illicite : le changement rapide de leur train de vie a confirmé les soupçons et malheureusement sali durablement la réputation de la majorité restée intègre.

La spéculation foncière a pris de l’ampleur : les élus locaux avec la complicité de certains représentants de l’administration et chefs coutumiers en ont fait leur principale source de revenus

La fraude électorale ( sous ses multiples formes) constitue un des plus grands fléaux qui impacte tous les autres aspects de la corruption : les candidats et électeurs des différentes formations politiques ainsi que des indépendants se renvoient la balle, certains n’hésitent pas à reconnaitre que c’est une pratique courante et que chacun doit s’organiser pour contrer l’adversaire, et à défaut faire comme lui : frauder pour ne pas perdre ! Nous avons opté pour l’alternance du pouvoir politique mais peu de maliens acceptent d’aller dans l’opposition. Ce qui interroge la perception de la démocratie et des élections comme mode d’accession au pouvoir.

Ne faut-il pas revoir le système de financement des partis politiques ? en durcissant davantage les conditions d’accès ?

– Un autre reproche souvent entendu surtout dans le contexte actuel de crise sécuritaire : les questions sécuritaires auraient été mises au second plan : les menaces étaient-elles les mêmes qu’aujourd’hui ? Fallait il anticiper quand même malgré la faiblesse des ressources financières pour faire face urgemment aux énormes besoins de base considérés comme prioritaires : école, santé, eau, emploi des jeunes et autres revendications catégorielles)

– La gestion des rebellions et la mauvaise expérience des opérations DDR : intégration dans l’administration d’ex rebelles souvent sans référence, sentiment d’incompréhension et de frustration des diplômés sans emploi en attente depuis de longues années : sentiment qu’il y’a 2 catégories de citoyens et que ce genre d’opération est une prime à l’impunité

– Dérives des services de la sécurité d’Etat : multiples exactions, violations des droits fondamentaux : enlèvements, disparitions, arrestations et détentions illégales

III. En conclusion : Que Faire pour poursuivre le processus démocratique : en tirant les leçons des échecs et consolidant les acquis

Les Réformes institutionnelles et politiques ne suffisent pas : la problématique des ressources humaines compétentes, aptes à conduire et veiller au changement (pour une gouvernance vertueuse )dans tous les secteurs de la vie publique doit être au centre des priorités.

Les institutions fortes ont besoin de leaders forts capables d’assumer pleinement et en toute indépendance leurs missions.

Exemples : en 1997 , les conseillers de la Cour Constitutionnelle n’ont pas hésité à traduire dans les faits le principe de la séparation des pouvoirs et leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif et du l’législatif, en annulant les élections et la loi électorale

Qu’en est-il du débat sur la « démocratie à adapter à nos valeurs culturelles, traditionnelles ?

Quelles sont ces valeurs traditionnelles qui seraient en contradiction avec les principes et valeurs universelles de la démocratie ?

– Pourquoi n’utilisons-nous pas nos valeurs tant louées lorsque nous sommes confrontés à l’exercice du pouvoir ? telles la solidarité, l’entraide, l’esprit de justice, l’honnêteté, le goût du travail bien fait, le respect du bien public.

Le constat est que dans notre pays les élections sont vécues en général comme des compétitions entre fadenw ( frères ennemis ) : fadenya qui au lieu d’être source d’émulation, est perçu comme un affrontement fratricide à l’issue duquel le vainqueur écrase sans pitié le vaincu qui se sent humilié et ne pense qu’à se venger.

Comment faire en sorte que le vaincu garde sa « dignité » ? pour reprendre le mot d’un jeune frère chercheur

Au regard de ce développement, il est évident qu’il y’a encore un long et difficile chemin pour répondre aux attentes des populations

Pour autant est il envisageable de renoncer à la démocratie pour instaurer comme rêvent certains de nos concitoyens une « dictature éclairée » ?

La question n’est pas de savoir si le sursaut est possible ! Nous n’avons pas d’autre choix

Il s’agit de réfléchir ensemble sur le comment réussir ce sursaut ? quelle doit être la part d’engagement de chacun des acteurs ? en particulier les partis politiques qui constituent un des piliers majeurs de la démocratie

Serons-nous capables de nous remettre en cause pour faire face aux lourdes menaces qui planent sur notre processus démocratique ?

Le vrai défi est donc de consolider les acquis et de reformer ce qui doit l’être pour l’adapter à l’évolution de notre société dans un monde en pleine mutation.

Est-ce trop demander aux leaders politiques de respecter leurs textes et d’être exemplaires dans la conduite des missions qui leur sont confiées et dans leurs comportements quotidiens ? Aux citoyens d’assumer pleinement leur citoyenneté en contrôlant les décisions prises et actes posés en leur nom ?

Puissions-nous toutes et tous être à la hauteur des attentes de notre peuple !

Merci pour votre écoute

Mme Sy Kadiatou Sow