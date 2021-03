3e conférence régionale de Kayes : Le RPM en rang serré pour la reconquête du pouvoir

La grande salle de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali à Kayes a refusé du monde lors du 3ème Conférence nationale du Rassemblement pour le Mali (RPM).

Ce samedi 13 mars 2021, la Cité des rails a accueilli la grande famille du RPM pour la conférence régionale. Bocary Tréta et sa délégation ont bénéficié d’un accueil digne d’un président de parti. Cette grande mobilisation est l’œuvre du secrétaire général de la section du RPM de Kayes, Modibo Kane Doumbia.

Il s’agit pour les tisserands de serrer les rangs pour une nouvelle dynamique au service du Mali et de reconquérir le pouvoir. Pour dire que la perte du pouvoir n’équivaut pas à la perte de la confiance pour un avenir meilleur pour le RPM.

Dans son intervention, le président, Bocari Tréta a affirmé que le RPM est un parti collectif pour un projet collectif et que c’est ensemble qu’ils vont gagner. Pour lui, cette conférence régionale de Kayes est d’un sens capital. De son point de vue, au-delà de l’examen de la vie du RPM, les participants s’intéressent aux problèmes de la ville de Kayes.

Bocari Tréta pense que cette conférence régionale se tient à un moment politique important du Mali. Il s’est montré convaincu que c’est Dieu qui donne le pouvoir et que c’est Dieu qui le retire. Pour lui, c’est Dieu qui a fait d’IBK le président de la République du Mali en 2013 et c’est Dieu qui a mis fin à son pouvoir. « Nous sommes fiers de ce qu’il a fait », dit-il.

Le RPM s’engage à accompagner la transition. « Aujourd’hui, nous sommes engagés à accompagner et à soutenir la transition dans la dignité et la responsabilité en apportant nos forces pour sa réussite. La transition tient à un certain nombre de choses : le respect de la durée qui est une nécessité absolue ; la création des conditions de sécurité pour permettre aux Maliens de circuler librement ; la tenue des réformes politiques et institutionnelles ; la création et la mise en place de l’organe unique de gestion des élections », a-t-il tenu à faire savoir. Il ajoutera qu’ils doivent créer les conditions pour les élections transparentes dont les résultats seront acceptés de tous.

Un temps fort de cette conférence régionale est la remise d’un tableau et d’un Ciwara au président Tréta par la section RPM de Kayes en reconnaissance au travail bien fait. Le récipiendaire a dédié cette distinction à toute la famille du RPM. Il demandera aux hommes et femmes du parti de redoubler d’effort parce que, commente-t-il, cet honneur est le travail récompensé.

Bazoumana KANE, de retour de Kayes

