8ème Conférence régionale de L’URD à Mopti : Dr Boubou Cissé l’invité vedette

La salle de spectacle Sory Bamba de Mopti a servi de cadre à la tenue de la 8ème Conférence régionale de l’Union pour la République et de la Démocratie (URD). C’était en présence de Salikou Sanogo, vice-président de lURD, Garba Samassekou, Secrétaire général de la section de Mopti, Dr Boubou Cissé de la section de Djenné, les cadres du parti ainsi que les militants venus de tous les cercles de la région.

Selon le vice-président, dans quelques mois, les militants seront appelés en campagne. Pour la première fois, le parti va se présenter sans son président Soumaila Cissé. Mais cette fois ci nous la ferons avec foi d’être le président de la République, a t-il dit avec conviction.

Pour Dr Boubou Cissé, c’est avec humilité qu’il parlé pour la première fois devant la population de Mopti au non de l’URD.

Pourquoi l’URD ?

Dr Boubou Cissé a tout d’abord, sa philosophie et ses directives politiques s’accordent avec ses principes et ses convictions personnelles. ‘’Je suis un républicain et un démocrate convaincu, je ne pouvais aller que là où l’attachement à la République, au fonctionnement démocratique et à la tolérance a toujours été affirmé avec force et sans renoncements. L’option d’un libéralisme économique teinté d’un engagement social fort font également partie de mes convictions.

Deuxièmement, outre ces valeurs et ces idéaux auxquels je tiens, mon choix s’est porté sur l’URD grâce à des hommes et des femmes dont je suis proche. A commencer par son fondateur, en qui je me retrouve. Pour beaucoup d’entre nous, et pour moi en particulier, Soumaila Cissé a été un modèle. Il m’a soutenu, m’a conseillé, m’a grondé parfois, mais toujours avec bienveillance. Enfin, j’ai choisi l’URD car c’est un parti d’ouverture et de rassemblement, où se trouvent des militants venus d’horizons politiques diverses”.

Dr Boubou Cissé Citoyen d’honneur de la ville de Mopti

Bien avant cette cérémonie, Dr Boubou Cissé a été désigné au nom des 162 000 habitants de la commune urbaine de Mopti, citoyen d’honneur de la ville, après le décès de notre regretté Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République.

Après les mots de Baba Touré, chef de village de la ville de Mopti pour la circonstance, Albachar Mahamane, représentant du maire Issa Kansaye a salué Dr docteur Boubou pour son engagement dans le développement de la région de Mopti.

En 2019, vous avez accompagné le président ATT à la fête du centenaire de la commune de Mopti et vous avez prouvé à tout le monde votre amour pour ville ”La Venise malienne”. Pour la même circonstance, une petite vidéo sur la ville de Mopti a été présentée à l’hôte du jour. Cette vidéo documentaire faite sur la vie du tout nouveau citoyen d’honneur est clairement décrypte.

Prenant la parole pour la circonstance, Dr Boubou Cissé a exprimé ses sentiments de satisfaction à l’endroit des responsables de la ville de Mopti. ‘’Sachez qu’à compter de ce jour, je ne serai plus un simple citoyen, mais l’un des plus fervents défenseurs de Mopti. Je me ferai le porte-parole de la ville et, plus largement, de toute cette région meurtrie par tant d’années de violence et de crise sécuritaire, économique et sociale. Je suis convaincu que notre magnifique région ne mérite pas le sort qui lui est actuellement réservé. Je parle, certes, particulièrement de Mopti, mais je n’oublie pas toutes ces autres régions du Mali qui souffrent et dont les laborieuses populations ne demandent que paix, sécurité, emploi et développement. Je voudrais vous assurer de mon engagement à jouer tout mon rôle pour alléger les souffrances des populations, singulièrement celles de Mopti. A compter de ce jour, je ferais encore plus qu’auparavant pour vous. Je continuerais à soutenir toutes les initiatives en faveur de la réconciliation des cœurs et des esprits, du développement local, de la lutte contre l’insécurité, mais aussi pour donner une nouvelle image à cette contrée qui était jadis une terre de tourisme et de brassage socioculturel’’, a indiqué Dr Boubou Cissé.

Contrairement aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux comme quoi la section URD de Mopti est divisée en pro et anti Boubou, Dr Boubous Cisse a été accueilli comme un héros sauveur du parti de la poignée de mains. La section URD de Mopti est soudée aujourd’hui plus qu’hier.

Bréhima DIALLO,

envoyé spécial

