Ce discours (vidéo jointe reprise par RI) de M. Abdoulaye Diop ministre des Affaires étrangères malien, ne doit pas échapper à la vigilance des autorités françaises (ainsi que d’autres), mêmes aveuglés par leur suffisance et arrogance. Il est d’une clarté et netteté telle qu’ils ne peuvent pas trouver meilleurs éclaircissement et sagesse pour se corriger et remettre les pieds sur terre en oubliant, à jamais, leur insolence et leurs prétentions démesurées – ne correspondant ni à leurs capacités, ni aux valeurs humaines universelles – qui semblent mener leur pays à sa déchéance au regard d’un ensemble de signes caractéristiques. Nous disons cela uniquement pour les mettre en garde contre toute velléité de vouloir user de la force qu’ils n’ont plus, y compris militaire.

Sans entrer dans les détails sur ce sujet, Il nous est apparu que ce discours de M. Abdoulaye Diop est important dans la mesure où il est clair et honnête. Comme il s’harmonise avec un de nos articles intitulé «La «nouvelle politique africaine» de Macron, ses barbouzes…», il nous paraît utile d’en reprendre un extrait de l’article en guise d’introduction à cette vidéo.

La France officielle, embastillée dans son arrogance et sa mentalité néocoloniale ne pourra être digne de confiance en restant figée dans les mêmes travers et systèmes de pensées malsains qui ont prévalu durant la colonisation puis le néocolonialisme qui persistent encore sous des formes et concepts plus sournois.

À voir le tête-à-tête entre les présidents F. Tshisekedi et E. Macron face à la presse, on s’aperçoit que le fossé est encore assez large pour espérer des relations de confiances et équilibrées. https://youtu.be/UfRNYGGMUpM?t=8639 (écouter à partir de 2.24.50, jusqu’à 2.46.00).

Quand les Africains voient cette France devenir depuis quelques années une dépendance américaine, voire un faire-valoir, il n’est pas étonnant qu’ils répondent, au moins, par l’inconsidération.

Un twitternaute a jugé qu’avec les propos «la France n’a plus de pré carré en Afrique», il aurait pu rajouter «puisque nous sommes dans le pré carré américain».

Spéculer sur le fait que de simples annonces flatteuses telles «l’ère de la Françafrique est révolue», «la France interlocuteur neutre» sur le continent, «adoption d’une posture de modestie et d’écoute», «cogestion des bases militaires» suffisent à inverser le sentiment de haine et de rejet des Africains à l’égard des anciens colonisateurs puis néo-colonisateurs, c’est soit se bercer d’illusions soit prendre encore les Africains pour des idiots ! Les Africains fondent dorénavant leurs opinions sur la réalité. Ils savent mieux que quiconque ce qu’ont été les anciennes puissances coloniales, leur néocolonialisme actuel, leurs ingérences et manigances. Ils savent choisir leurs partenaires et distinguer le bon grain de l’ivraie ! Ce n’est pas le discours thuriféraire de Macron qui fera de la Russie et la Chine des diables et de la France un ange ! Le fait même de se déplacer en Afrique pour leur réitérer, avec culot, des boniments éculés en croyant toujours les convaincre est déjà une attitude arrogante.

Les réactions hostiles à cette visite viennent essentiellement de France ! «L’arrogance de Macron est la meilleure chose qui soit arrivée à l’Afrique francophone, depuis les indépendances», a lancé un twitternaute.

«Qui le croit ?» se demande François Asselineau. «Avec arrogance et n’écoutant personne, Macron annonce que sa «stratégie pour l’Afrique» consiste à «adopter une posture plus claire… de modestie et d’écoute». C’est aussi crédible que Palmade fustigeant les chauffards et s’indignant des ravages de la drogue».

Pour Florian Philippot «La tournée de Macron en Afrique est jugée par Florian Philippot de calamiteuse… des choix curieux… et une stratégie étrange…il multiple les gaffes… il est rabroué et humilié en permanence … (surtout en RDC)».

D’autres ont vu dans les propos de Macron autre chose : «Macron veut dire, nous avons besoin des pays africains et des DOM-TOM pour continuer à leur prendre leurs richesses naturelles comme le gaz, pétrole, et les minerais précieux…»

Selon un média africain, les jeunes (Africains), contestent carrément la présence de la France dans leur pays ! «Pour la jeunesse africaine consciente, il ne s’agit ni de réduire les effectifs militaires français ni de cogérer les bases militaires, mais de les fermer purement et simplement et d’envoyer les soldats français en Ukraine dont la population a plus de ressemblance que les Noirs avec celle de France, de demander pardon et de verser des réparations aux descendants d’esclaves d’Afrique pour l’esclavage (4 siècles), la colonisation et le néocolonialisme subis par les Noirs». (Jean-Claude Djereke, in Cameroon Voice)

Une gabonaise face aux présidents français et gabonais leur fait cette proposition : «les chefs d’États et de gouvernements c’est à vous et à nous de protéger notre forêt ; on ne va pas attendre les Occidentaux pour venir le faire».

par Amar Djerrad

Source: https://reseauinternational.net/

