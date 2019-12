Avant dernier jour de l’année 2019, les membres de l’Action Républicaine pour le Progrès (ARP) ont organisé une conférence de presse enfin d’informer l’opinion nationale et internationale sur les résolutions prises à l’issue du Dialogue National Inclusif, c’était à la maison de la presse.

D’entrée de jeu, le conférencier du jour, l’ex Ministre Tieman Hubert Coulibaly dira qu’il est de bon ton de remercier le tout puissant Dieu de les avoir lui, ses camarades et les maliens de traverser l’année 2019 qui est celle de l’année difficile et complexe car ils ont tout tenté pour une nouvelle voie pour la paix et la réconciliation

L’année 2019 pour le Président de l’ARP M Tieman .a été très difficile avec le couronnement des attentats, assassinats à travers le Mali et reste de ses frontières et aussi émaillée de grande tension avec les syndicats des travailleurs qui ont passé tout l’année à réclamer leurs droits auprès de l’Etat. Et aussi malgré les difficultés explique-t-il M Coulibaly, les maliens entre eux se sont parlés sans langue de bois et au finish ils se sont compris pour le meilleur de ce pays Mali… « Nous saluons la tenue du Dialogue National Inclusif, satisfait des résolutions tenues par les maliens dans leur ensemble. Nous regrettons l’absence de certaines forces vives de la nation qui n’ont pas souhaité participer. Nous avons été les premiers à demander le Dialogue en allant démarcher l’opposition mais hélas … » martèleM Tieman

L’après DNI doit être des efforts de la main tendue d’IBK pour 2020 qu’elle soit l’année d’ouverture des sentiers de paix et de réconciliation. Et que tous les ouvriers soient présents au sentier avec le Maitre-ouvrier SEM le Président de la République IBK selon M Tieman. «Nous sommes dans l’espoir de nourrir les lendemains meilleurs pour les maliens en 2020. En cela, nous allons continuer de soutenir par tous les moyens le Président de la République et son gouvernement. Par ailleurs, l’Action Républicaine pour le Progrès s’engage pour un Mali réconcilié et indivisible. Et enfin l’ARP demande l’application des différentes résolutions : l’organisation des élections législatives, le retour de l’administration et de l’armée entre autres. » Conclut -il

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

