La Jeunesse du parti politique Adéma/PASJ a fait vibrer la grande salle de l’espace culturel “Muso Kunda ” de Korofina samedi dernier à l’occasion de sa rentrée politique nationale. C’était sous le leadership du président Mohamed Cherif Coulibaly.

Des partis politiques amis, des militants, sympathisants et hauts responsables de l’Adéma/PASJ ont pris part à la rentrée officielle des activités politique 2024 de la Jeunesse du parti de l’Abeille. L’évènement a été marqué par deux grands panels dont les thèmes respectifs : “Genèse de l’évolution du parti Adéma et l’”Adaptation des structures à la nouvelle réorganisation territoriale”, ont été débattus par des leaders du parti.

A l’ouverture, le président de la Jeunesse a fait l’historique du parti Adéma, depuis ses luttes clandestines jusqu’au renversement du général Moussa et son exercice du pouvoir. Le bilan, a-t-il continue, est satisfaisant et devrait inspirer les générations futures. Il a indiqué qu’il n’y a pas d’alternative à la démocratie et que l’objectif principal de tous les partis politiques, c’est la conquête et l’exercice du pouvoir.

“Aujourd’hui, les défis sont énormes, pas que pour l’Adéma/PASJ mais aussi pour tous les partis politiques”, a lancé le président de la jeunesse Adéma. Et d’inviter les partis à remobiliser leur base : “Une remobilisation de la base est nécessaire. Les partis doivent travailler à ce qu’il y ait une confiance, au retour de la confiance entre les politiques et les populations lambda”.

Cette rentrée politique est une occasion, selon le président Mohamed Chérif Coulibaly, de faire un bilan annuel qui pourra être évalué à la fin. Une occasion pour la jeunesse de réfléchir sur les défis afin de faire des propositions de sortie de crise. Parmi les points principaux de leur plan d’actions, Mohamed Cherif a cité, entre autres, la mobilisation, la visibilité et la formation au sein du parti.

“Les partis politiques ont toujours été définis comme des entités qui ont pour mission de conquérir et d’exercer le pouvoir. Je me suis toujours dit que cette définition est incomplète. Et le reste de cette définition, je le trouve à l’Adéma/PASJ. Il s’agit de remettre le pouvoir au peuple. L’Adéma/PASJ est le seul parti politique qui a conquis, exercé et remis le pouvoir au peuple au Mali”, a flatté le président de la jeunesse RPM, Sory Ibrahima Coulibaly lors.

Koureichy Cissé

