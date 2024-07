Le président de la jeunesse du parti Force citoyenne et démocratique (FFCD), Aly Traoré, a pris part à la rencontre entre les partis politiques et la commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte pour la paix au Mai. Il invite la jeunesse malienne.

Tout d’abord, le président de la FCD déplore le nombre insuffisant de jeunes lors de la rencontre entre les partis politiques et la commission de rédaction de l’avant-projet de la Charte. Pour lui, “pas de paix possible sans la jeunesse”, insiste-t-il.

Selon le président de la jeunesse (FCD), les jeunes doivent être au centre des recherches de solution pour la paix et la réconciliation. Car pour lui, les acteurs qui sont à la base de cette absence de paix aujourd’hui, sont des jeunes à majorité et la solution passe fortement par cette jeunesse. “Il faut impliquer la jeunesse pour une paix durable”, préconise le jeune Aly Traoré tout en estimant que cela n’est possible qu’à deux niveaux (autorités et jeunesse).

Pour faciliter cette implication de la jeunesse, il rappelle les propos d’espoir pour la jeunesse malienne du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, au tout début de la Transition : “Si j’échoue, c’est la jeunesse qui aura échoué”, pour inviter la jeunesse à s’impliquer et ne pas rester en marge de la marche pour la paix et la réconciliation au Mali.

Après son appel à l’endroit de la jeunesse pour s’impliquer d’abord pour la bonne marche de la Transition et la réussite de cet avant-projet de Charte pour la paix et la réconciliation, Aly Traoré invite aussi les autorités à prendre en compte la jeunesse.

