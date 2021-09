Assises Nationales de la Refondation : Une plateforme 70 de partis politiques et associations adhère au processus

Dans une déclaration lue devant la presse, les responsables de cette Plateforme dite ‘’Regroupements de Partis Politiques et Associations Patriotiques pour un Mali Débout et Uni’’ disent soutenir les Assises nationales de la Refondation et la création d’un organe unique de gestions des élections.

-maliweb.net- Cette plateforme dit disposer à son sein plus de 70 partis politiques et des centaines d’associations Patriotiques debout pour la cause du Mali. Alors que la polémique fait rage entre les maliens sur la prolongation du délai de la transition, cette plateforme, dont la coalition des forces patriotiques est membre, a fait le diagnostic de la situation qui prévaut au Mali. « Elle nécessite une concertation dans le cadre d’assisses nationales ainsi que l’obligation de la mise en œuvre des Résolutions et Recommandations qui en résulteront », estime le signataire de la déclaration.

Pour ce faire, ces responsables ont demandé à la CEDEAO de reconsidérer sa position par rapport à la crise malienne en permettant aux autorités de la transition à doter le Mali des moyens d’un pays stable. C’est-à-dire permettre à la transition de conduire les réformes institutionnelles et électorales nécessaires pour éviter le cycle des crises postélectorales. « La crise actuelle est le résultat d’élections mal organisées. Nous considérons qu’il n’y a pas lieu de faire du délai de la tenue d’élections générales une fixation », a indiqué la déclaration qui propose comme « la création d’un Organe Unique et Indépendant pour organiser les futures élections Générales ».

Outre ces réformes électorales, la dite plateforme a annoncé son soutien à la proposition de la tenue immédiate des Assisses Nationales de la Refondation. « Nous y participerons et nous invitons les leaders syndicaux, religieux et traditionnels à se retrouver dans ce cadre de concertation pour sauver le Mali », conclut la déclaration.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :