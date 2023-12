Bakary Camara, Secrétaire général de la Section RPM de France : «Nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr»

La Section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de France a organisé, le 16 décembre dernier un débat-dînatoire sur le thème «Après la libération de Kidal, quels voies et moyens mettre en œuvre pour une paix durable ?». Son Secrétaire Général, Bakary Camara, a lancé un appel à l’union et à la cohésion : « Après la libération de Kidal par nos forces de défense et de sécurité, nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr capable de transcender des difficultés pour le bonheur des Maliens».

Dans son mot de remerciements, Bakary Camara, le Secrétaire général de la Section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de France, a salué ses camarades militants et sympathisants du parti. «Pendant plusieurs années, nous avons travaillé ensemble dans l’amitié, la fraternité et la solidarité pour notre Parti et pour le progrès du Mali. Chaque fois que vous avez été conviés à une réunion autour des sujets qui concernent la vie du Parti et celle de la nation, vous avez toujours répondu présents. Les thèmes que nous avons abordés au cours de nos différentes rencontres suscitaient parfois des débats houleux, mais les travaux se sont toujours déroulés dans une atmosphère empreinte de courtoisie et de respect mutuel. Je voudrais me féliciter de la densité et de la profondeur des débats francs que nous avons eus sur tous les sujets examinés», a-t-il déclaré.

Bakary Camara a remercié les uns et les autres pour leur engagement et leur sens de responsabilité dans la gestion de la situation du pays. Il a invité ses camarades à l’union et à la cohésion. «Je voudrais vous inviter, enfin, à rester soudés et à travailler main dans la main pour relever les nombreux défis qui persistent encore dans notre pays, comme pour dire que la lutte ne fait que commencer».

Transformer les difficultés en opportunités

«Aux représentants des partis politiques, qui ont répondu présents à notre invitation, au nom de mon parti, je vous adresse mes salutations cordiales. Nous avons su que nous pouvons toujours compter sur vous, surtout lorsqu’il s’agit de parler du Mali, de ses difficultés et des solutions à leurs y apporter. Nous avons le même objectif, et cet objectif, c’est la recherche des voies et moyens pour le développement de notre patrimoine commun, le Mali ».

Aujourd’hui, a-t-il ajouté, après la libération de Kidal par nos forces de défense et de sécurité, nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple mûr, capable de transcender les difficultés pour le bonheur des Maliens. Dans la bonne collaboration, nous pouvons transformer ces difficultés en opportunités.

Le Secrétaire général du RPM a adressé ses chaleureuses félicitations au Chargé d’affaires de l’Ambassade du Mali en France, Bakary Dembélé, et au Consul Général du Mali à Paris, Moussa Kenneye Kodio. « Vous nous avez montré, à maintes occasions, que vous êtes humbles et aimiez travailler sur le terrain. En tant qu’intermediaires, vous êtes discrets et patients. Vous avez su que vous représentiez, chacun, l’image de notre pays en dehors de ses frontières. Votre sens du devoir nous a séduits et mérite d’être salué ici. Nous vous invitons cependant à poursuivre davantage la dynamique enclenchée dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de nos compatriotes établis en France».

Il a adressé ses vifs remerciements aux gardiens de nos valeurs civilisationnelles et du maintien de la cohésion sociale, à savoir les membres du Réseau des Communicateurs Traditionnels pour le Développement Économique (Recotrade), les leaders religieux et tous les artistes qui font aujourd’hui la fierté de notre pays. «Je voudrais les exhorter tous à se surpasser et à véhiculer, comme ils l’ont toujours fait, des messages de sensibilisation pour renforcer la paix, la solidarité et la cohésion sociale».

Et M. Camara de conclure : « je suis convaincu que si nous acceptons de travailler, de faire des compromis entre nous, de regarder dans la même direction et de faire fi de nos egos, dans un avenir très proche, le Mali se hissera au rang des pays émergents».

Chiaka Doumbia

