Cette information a été donnée au cours d’une conférence de presse animée par le Pr Salikou Sanogo. Il s’agissait à travers cette rencontre médiatique d’évoquer la situation qui prévaut au sein du parti du poignet de mains. Nous sommes le samedi 7 janvier 2023.

Rien ne va plus au sein de l’URD. De bataille judiciaire en bataille judiciaire, les membres de ce parti, chacun de son côté, réclame la légitimité de l’héritage de Soumaila Cissé.

Dans une déclaration rendue publique, Salikou Sanogo a fait un survol de la situation qui prévaut au sein de l’URD. Selon lui, l’URD traverse des moments difficiles, la crise la plus grave depuis sa création. « Tout est parti du décès de Soumaila et de l’adhésion de Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra. Ces deux nouveaux adhérents ont voulu chacun en ce qui lui concerne être le candidat aux échéances électorales. Cet état de fait est la base de la création du bicéphalisme car certains ont été tenté vers la richesse de ces deux personnes », explique-t-il.

Un congrès extraordinaire a été organisé le 16 janvier 2022 pour la circonstance. Ce congrès extraordinaire avait porté Gouagnon Coulibaly à la tête du parti.

L’organisation de ce congrès n’ayant pas respecté les textes du parti a mis le feu aux poudres car avant le fameux congrès, Gouagnon Coulibaly et ses compagnons avait fait signer une pétition dans le but d’avoir le 2/3 du bureau politique.

Selon lui, au cours de ce processus de pétition, la signature de certains membres du bureau aurait été falsifiée ou l’apposition de leur signature aurait été faite à leur insu. C’est ainsi, dit-il, qu’une assignation a été faite au niveau du pôle économique et financier pour faux et usage de faux et complicité à l’encontre de Gouagnon Coulibaly, Mme Coulibaly Kadidiatou Samaké, kalilou Samaké, Mohamed Nouhoum Maiga et Ali Bazzi.

« Cette assignation a été faite par trois membres du bureau national dont les signatures ont été utilisées sans leur consentement et à leur insu dans le cadre de la pétition pour convocation du congrès extraordinaire. De tout ce qui précède, la direction du parti a procédé à l’exclusion de 11 responsables y compris Gouagnon Coulibaly », explique Pr Salikou Sanogo. Pour lui, avant que cette assignation ne soit tranchée, Gouagnon Coulibaly a saisi le tribunal de la commune 5 aux fins de confirmation de son élection en qualité de président du parti. De son point de vue, contre toute attente à la date du 4 avril 2022, ladite juridiction a fait droit à la demande de Gouagnon, en annulant également les sanctions prises contre eux et en enjoignant Salikou de procéder à la passation de services à Gouagnon Coulibaly au bout de 72 heures à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 000 FCFA par jour de retard. « C’est ainsi que le clan Gouagnon s’est adonné à une campagne d’intoxication et Pr Salikou a été, de façon manu militari, déguerpi du siège du parti », a laissé entendre Maitre Boubacar K Coulibaly.

Les avocats de Salikou ont régulièrement relevé appel de cette décision. Une décision controversée de confirmation de ce jugement est intervenue à la cour d’appel de Bamako contre laquelle un pourvoi en cassation a été formé. Salikou affirme que lui et ses avocats sont à l’attente de cette décision de la Cour suprême du Mali.

Dans un langage clair, Maitre Demba exprime son indignation face à cette situation. Selon lui, l’honneur et la dignité doivent prévaloir dans la politique. ‘’Ceux qui insultent, ceux qui tiennent des intoxications contre Salikou avaient, du vivant de Soumaila, fait l’apologie de Salikou lors de la dernière réunion tenue par Soumaila. « Aujourd’hui ce vieux est insulté et manu militari. Nous devons tous avoir la foi en Dieu », a dit Maitre Demba. Poursuivant, il dira que deux événements qui se sont passés dans un passé récent doivent amener tous les politiciens à la raison.

« Soumaila Cissé qui, durant toute sa vie, à chercher à être le président. Le moment le plus indiqué pour lui d’avoir le pouvoir, il a quitté ce monde. Bah N’Daw qui n’a pas fait de campagne et qui était dans son champ, l’on est allé le chercher pour qu’il devienne le président de la République », explique », dit-il. Selon lui, partant de ces faits, tous les politiciens au Mali doivent savoir que c’est Dieu qui donne le pourvoir à qui il veut.

Salikou a saisi cette occasion pour exprimer son attachement à l’unité d’où son silence. C’est pourquoi il a invité les cadres du parti d’être fidèles aux principes et valeurs du parti, à se mobiliser pour la défense du parti.

« L’URD est présente dans le gouvernement. C’est pourquoi Salikou Sanogo a exprimé leur soutien pour la réussite de la transition. Il a salué les efforts déployés pour équiper les forces armées et de défense du Mali.

Bissidi SIMPARA

