Le pardon, cette force qui nous rend invincibles. Le pardon n’est autre que la confiance profonde en la «justice divine» ! S’il y a besoin de pardon, c’est qu’il y a plusieurs parties. Sans omettre la partie qui se joue entre le «moi» et le «soi». S’il y a besoin de pardon, c’est qu’il y a eu faute, tort, abus, méchanceté, offenses, mensonges…

Le besoin de pardon, c’est la concrétisation d’un lien toxique, nocif, qui gagnerait donc à être brisé. Et c’est la force du pardon qui le brise. Le pardon est avant tout une démarche en soi qui, même si elle répond à des actes de l’autre ayant eu des conséquences sur soi, n’est efficiente et efficace que si elle se réalise en soi. Une fois que vous avez accordé le pardon, en âme et conscience, vous vous sentez libre et léger au fond de vous. En l’accordant, vous relativisez les torts, les abus, les méchancetés… Et surtout, vous-vous «déculpabilisez» et vous «déresponsabilisez», car en accordant votre pardon, vous remettez les torts à leur place. À savoir sur la conscience de celui qui les a commis.

Ce n’est pas facile, c’est un processus qui demande une longue introspection parfois, et aussi et surtout, une grande force spirituelle. Le temps pour arriver à la libération, pourra selon, vous paraître long. Et vous savez quoi ? Plus vous faites usage de cette force spirituelle, plus elle se renforce en vous. En ces temps de bouleversements, de vérités intempestives et souvent ignobles, l’humanité devra absolument se réconcilier avec le pardon, le réapprendre.

En ces temps où l’humain ne sait quel sens donner à sa propre existence, les offenses à soi, à l’autre, à tout et même au tout, sont légion. Croyez-moi, la justice divine existe. Sauf qu’elle n’est pas comme certains l’imaginent, (ou sont poussés à le faire), matérialisée par des actes revanchards, de barbarie, de violences psychopathiques… La justice divine rétablit l’équilibre et l’harmonie. Mais ça, c’est un autre débat… pour plus tard ! À la prochaine connexion avec Sirius !

KKS

Commentaires via Facebook :