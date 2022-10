Les membres du grin ont appris avec une grande joie l’adoption par le Conseil des ministres du mercredi dernier, du projet de loi portant militarisation de la Police nationale et de la Protection civile. Ils estiment que, c’est une décision nécessaire et logique dans le contexte sécuritaire actuel du pays.

En effet, dans un communiqué daté de mercredi, l’exécutif a annoncé qu’au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les Forces de Défense font face, un projet de loi a été adopté consacrant la militarisation de la Police nationale et de la Protection civile. Cette militarisation permettra de déployer la Police nationale dans les zones reconquises par l’Armée. C’était un soulagement au grin de voir que bientôt, les policiers vont patrouiller pour sécuriser les zones reconquises et non pour racketter les paisibles citoyens dans les villes.

Au grin, les membres pensent que tous les policiers étaient devenus plus que des politiciens au regard du nombre pléthorique de syndicats créés. Chaque promotion a son syndicat ce qui fait que ces derniers se croient tous intouchables, disent-ils. « Il est temps qu’ils comprennent que le pays est en guerre et leur tâche est de sécuriser la population », disent-ils.

Cependant, les membres les exhortent de ne pas prendre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile comme responsable de cette décision. La décision n’a été qu’une volonté exprimée par les populations maliennes lors des Assises nationales, ont conclu les membres.

Ibrahima Ndiaye

