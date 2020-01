Les Réseaux Sociaux ! Ces fameux réseaux sociaux !

D’autres s’écrieraient : « Ces foutus réseaux sociaux ! ». Car ils sont nombreux ceux qui clouent au pilori les réseaux sociaux.

Et pourtant, il faut compter avec eux. Durablement !

Sans crier gare, les réseaux sociaux ont réussi à s’incruster dans notre quotidien au point que nous ne pouvons plus concevoir notre existence en dehors d’eux.

Supprimez un repas à votre ado, privez-le d’argent de poche pour un jour ou deux…, il supportera volontiers. Mais confisquez-lui son smartphone, sa tablette ou son ordi avec instruction ferme de ne pas tricher juste quelques heures, il vous maudira. C’est que les réseaux sociaux sont passés là.

Vous-même, tentez une journée sans Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat… et dites-moi ce qu’il en a été. Rares sont ceux qui peuvent tenir volontairement ce challenge. Et qu’en est-il de la rude concurrence que livre l’utilisation des réseaux sociaux à nos charges professionnelles quotidiennes ? On n’ose pas en parler très souvent, mais la conséquence, si on nous la mettait sous le nez, devrait être catastrophique. Passons !

Le soir, quand toute la famille se réunit – si jamais elle se réunit comme au bon vieux temps-, la télé familiale n’est plus l’attraction centrale. Il n’en existe plus d’ailleurs au grand dam des anciens ; chaque membre de la maisonnée est certes physiquement présent dans le même espace commun, mais chacun suit un itinéraire différent. Chacun est connecté à son terminal pour suivre un gibier différent. Adieu la vie de famille et gloire (?) aux réseaux sociaux ! Ces réseaux sociaux que d’aucuns utilisent à tort et à travers pour saper les valeurs fondamentales de notre société, de notre traditionnelle convivialité et de notre sens de la mesure… s’ils ne les utilisent pas, tout simplement, à des fins criminelles.

En cette fin d’année propice aux bilans, le site strategemarketing.com dresse un profil type des utilisateurs des réseaux sociaux à travers dix (10) faits qualifiés de marquants. Même si la dimension Marketing est mise en avant, les faits que soulignent ces spécialistes des réseaux sociaux sont très riches en enseignements. Ils pourraient vous conduire à porter un regard tout à fait nouveau sur les réseaux sociaux et, pourquoi pas, à (re)définir votre relation personnelle voire collective aux réseaux sociaux.

A présent, venons-en auxdits faits marquants :

40% des utilisateurs de médias sociaux accèdent à leur compte depuis un mobile (Source : Nielsen)

98% des 18-24 ans accèdent à leur compte au moins une fois par mois (Source : Experian)

Les gens passent 23% de leur temps en ligne sur les médias sociaux (Source : Conférence Facebook F8)

La moitié des utilisateurs de Facebook se connectent au moins une fois par jour (Source : Conférence Facebook F8)

75% des utilisateurs de Facebook sont ailleurs qu’aux USA avec des comptes dans plus de 70 langues (Source : Conférence Facebook F8)

Les marques qui publient au moins une fois par jour atteignent 22% de leur fans par semaine (Source : Comscore)

1/5ème des utilisateurs de réseau social va visiter un autre réseau social après en avoir quitté un (Source : Experian)

Les 3 raisons les plus importantes pour lesquelles les PME utilisent les médias sociaux sont : a) Se lier avec leur client, b) La visibilité, c) La promotion personnelle (Source : Zoomerang)

Les décideurs qui utilisent les médias sociaux, 86% utilisent Facebook, 41% utilisent LinkedIn et 33% Twitter (Source : Zoomerang)

92% des filles seraient prêtes à abandonner tous leurs contacts dans les médias sociaux si c’était une condition pour garder uniquement leurs meilleurs amis (Source : Girlscouts)

En terminant cette lecture rapide, vous avez pu rester sur votre faim, et je vous le concède. Nous aurions aimé être renseignés par exemple sur le comportement d’autres catégories d’utilisateurs dont les hommes politiques. A l’image d’un certain Donald Trump, ils ne sont pas loin de transformer les réseaux sociaux en Conseil des ministres où ils annoncent en primeur d’importantes décisions.

En outre, ils utilisent ces mêmes canaux pour publier les « petites phrases » assassines, brocardent des adversaires…

Et que dire des « people » ? Ils vivent carrément sur les réseaux sociaux ou leur carrière, leurs carnets roses, leurs déboires sentimentaux, leurs extravagances… s’étalent à longueur de journée, et alimentent de savoureux commentaires.

En tous les cas, comme dit plus haut, il faut compter avec ces satanés réseaux sociaux et savoir les utiliser avec le doigté qui sied.

Serge de MERIDIO

Commentaires via Facebook :