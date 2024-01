Entre Nous : Félicitations à l’Afrique du Sud !

L’Afrique du Sud est à l’offensive dans son soutien au peuple palestinien. Pour conforter ce soutien, la Nation arc-en-ciel a porté plainte depuis le 29 décembre 2023 contre Israël pour «génocide» à Gaza devant la Cour internationale de Justice (CIJ). A la différence de la Cour pénale internationale (CPI) qui juge les infractions pénales commises par des individus, la CIJ est la juridiction de l’Organisation des Nations Unies qui règle les différends entre Etats. L’audience publique destinée à examiner les «mesures conservatoires» formulées par l’Afrique du Sud a eu lieu les 11 et 12 janvier 2024 à la Haye, au Pays-Bas.

Le pays de Nelson Mandela «demande à la CIJ d’ordonner à Israël de cesser de tuer et de causer de graves atteintes mentales et physiques au peuple palestinien à Gaza, de cesser de lui imposer délibérément des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique en tant que groupe, et de permettre l’accès à l’aide humanitaire».

L’Avocat sud-africain, membre de la délégation, Me Adila Hassim a eu les mots justes pour décrire la situation imposée aux Palestiniens de Gaza par le gouvernement israélien sous le regard impuissant de l’ONU. Selon Me Adila Hassim, «ils sont tués chez eux, dans les endroits où ils cherchent refuge, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises alors qu’ils essayaient de trouver de la nourriture et de l’eau pour leurs familles. Ils ont été tués s’ils n’ont pas réussi à évacuer les endroits vers lesquels ils ont fui et même s’ils ont tenté de fuir par des itinéraires sûrs déclarés par Israël ».

Au regard de la résonance médiatique de cette plainte, on peut sans risque de se tromper, dire que l’Afrique du Sud a remporté une victoire certaine sur l’Etat d’Israël et ses soutiens. Selon Conncil for Progressive International, «plus d’un millier d’organisations de défense des droits de l’homme du monde entier, ainsi que des États ont signé une déclaration intitulée : “Nous soutenons l’action intentée par l’Afrique du Sud contre Israël en vertu de la convention sur le génocide” et ont invité d’autres gouvernements à “intervenir” dans l’affaire devant la CIJ pour soutenir l’action de l’Afrique du Sud ».

La lettre de soutien à l’affaire sud-africaine de la nouvelle Coalition internationale pour mettre fin au génocide en Palestine (ICSGP) a été signée par «plus de 800 organisations du monde entier». La pétition lancée sur le site britannique ‘’change.org’’ pour soutenir la plainte de l’Afrique du Sud a reçu la signature de plus de 320 000 personnes.

Félicitations à l’Afrique du Sud pour cette action courageuse ! Aujourd’hui, le héros de la lutte contre l’Apartheid, Nelson Mandela, dans sa tombe, peut être fier de ses héritiers. Il faut toutefois se garder de se faire trop d’illusions. Cette plainte de l’Afrique du Sud n’arrêtera pas le massacre des pauvres populations civiles de Gaza par l’Israël assuré du soutien des Etats-Unis d’Amérique et d’autres partenaires. Comme quoi, le monde est trop injuste.

Chiaka Doumbia

