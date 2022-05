Dans l’adresse du Chef de l’Etat à l’occasion de la fête de Ramadan, célébrée officiellement le 1er mai 2022 au Mali, Colonel Assimi Goïta a invité, en ces heures critiques de l’existence du Mali, les Maliennes et les Maliens, à l’union sacrée. Un appel qui tombe au moment où les partisans déclarés des autorités de Transition et les détracteurs de ceux-ci se crêpent le chignon. Sans merci, sans concession, sans la moindre réserve et souvent avec une truculence qui jure avec nos valeurs éthiques, ils se livrent à des joutes oratoires dont les Maliens n’ont que faire. Rien que leurs émotions pour ne dire leurs intérêts avec du fiel à gogo. Aucun argument positif ni constructif. Des E. T. – entendez ‘’Extra-terrestres’’ ne se comporteraient pas autrement.

Au moment où notre pays est confronté à de multiples et éprouvants défis qui devraient nous inciter à nous donner la main, ces escalades verbales sans précédent sur les réseaux sociaux entre partisans et détracteurs des autorités actuelles sont à déplorer et à condamner avec la dernière rigueur. Des responsables soucieux du bien-être de tous devraient y réserver un traitement conséquent. Car ces violences verbales, si l’on n’y prend garde, pourraient dégénérer en une spirale de violences physiques aux conséquences encore plus dramatiques que personne ne souhaite. Hormis les suppôts de Satan !

Il est inutile de rappeler que de tels actes fragilisent davantage notre pays et écornent notablement son image très controversée sur la scène internationale. Dans la mesure où ils se montrent incapables de faire preuve de retenue, les auteurs de ces excès qui alourdissent davantage un climat déjà délétère doivent être interpellés par les détenteurs du pouvoir public à répondre de leurs actes. Idem pour leurs trop courageux commanditaires, faute pour eux de se montrer plus responsables. La République repose sur des valeurs et ces valeurs sont régies par des textes qui s’imposent à tous.

Oui, l’union sacrée des Maliens est une obligation pour chaque Malien pour faire face aux défis du moment. Des challenges nombreux, difficiles, complexes et aggravés au fil des décennies par des gouvernances hasardeuses, la complicité passive des populations, le nombrilisme des uns et des autres.

Autant le Président de la Transition est dans son rôle d’appeler au rassemblement du peuple malien, autant ses compatriotes n’ont pas besoin d’être appelés pour inscrire leurs propos et leurs comportements dans une cause si salutaire pour tout le monde. Il est de notre devoir de génération de veiller à léguer à nos enfants un pays débout et non de le laisser à terre tout en continuant de nous abreuver de ridicules théories à l’eau de rose !

Oui, il faut rassembler les Maliens. Mais en abandonnant à jamais la politique de deux poids deux mesures ! Oui, il faut unir les Maliens ! Mais en arrêtant de se servir de la puissance publique pour solder des comptes personnels ! Oui, l’union des cœurs et des esprits est bel et bien réalisable ! Mais en veillant à ce que la justice soit plus juste et plus autonome ! Oui, le rassemblement souhaité est bel et bien possible quand l’Etat demeure non un instrument de brimade de quelque uns triés sur le volet, mais de protection de tous !

Car c’est beau de prôner l’union sacrée dans le discours. Mais c’est encore mieux de poser des actes concrets et non moins symboliques pour rassembler les Maliens au-delà de leurs divergences d’opinion. Un signal fort est attendu du Colonel Assimi Goïta dans ce sens.

Par Chiaka Doumbia

