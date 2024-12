Cher grand-père, aujourd’hui, j’ai fait le tour du Mali dans mes petites réflexions. Mes petits souvenirs, lectures et espoirs pour le Mali. Hélas ! Que bon nombre d’hommes et de femmes sont passés ! Des hommes et des femmes puissantes. A qui Dieu avait tout donné. Pouvoir, argent et popularité. De Modibo Kéita à nos jours, le soleil a vu tellement d’étoiles sur cette terre.

J’ai vu des hauts gradés militaires. Des hommes politiques forts. Des riches qui dictaient à tout le monde. Des femmes puissantes. Oui des jours que l’on pensait éternels. J’ai vu Modibo dans ses grands sentiers de développement. D’usine et d’industrie. J’ai vu Moussa ne faisant foi qu’à l’armée et à ses devins. Des jours d’un “Balla” puissant et fort. Moussa qui faisait craindre.

Et j’ai vu ces deux soleils se coucher et se faire oublier comme s’ils n’avaient jamais existé. Et je n’ai vu personne se donner la mort parce qu’ils sont partis. Leurs conseils les plus proches, ceux qui les empêcher d’entendre les bruits du changement. Qui leur faisait croire à des illusions, ont dit après eux : “Vive d’autres rois” ! Pour continuer à subsister.

J’ai vu la démocratie bâtie sur le sang des martyrs faire son jour. D’autres soleils, d’autres gloires. D’autres vertus, d’autres vices. J’ai vu les Abdrahamane Baba Touré crier, que le chemin a été trahi ! J’ai vu Aly Nouhoum Diallo alerter. Les Victor Sy et Issa Ndiaye se rebeller. Mais à côté, j’ai vu aussi des gloires d’hommes et de femmes puissants qui n’écoutaient personne.

ATT, IBK, tellement récents. Comme si c’était hier. Quand les choses passaient très mal. Quand Kadhafi tombait et que le général savait que ça ne serait pas sans conséquence. J’ai vu IBK quand il était dépassé par les choses. Rébellion à gauche, terrorisme à droite, insurrection populaire devant et trahison des siens derrière. J’ai vu IBK partir trahi à son nombril et ses pieds. Hélas !

Oui grand-père, j’ai vu les versions officielles données aux événements. J’ai vu les manipulations. J’ai revisité Fily Dabo et Hamadoun Dicko. La puissance de l’officiel au soleil du jour. Et j’ai plusieurs fois vu que la vérité a été obligée de se cacher car elle était nue et ne serait jamais crue. J’ai vu des gloires d’alors réduits aujourd’hui à des “oubliés de l’histoire”.

J’ai revu le M5/RFP. Quand le comité stratégique refusait d’entendre les alertes. Quand ce mouvement faisait trembler Koulouba et Sébénikoro. Que de gloires dans le passé ! Que de soleils couchés comme s’ils n’avaient jamais existé ! Le passé a tellement de réponses à nos questions d’aujourd’hui. A mardi prochain cher grand-père, pour ma 281e lettre. Inch Allah !

Lettre de Koureichy

