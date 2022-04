Je pense que le Premier ministre a été égal à lui-même. Il a donné des réponses intelligentes, comme il aime à le dire. Mais le management d’un État ne relève pas seulement de la théorie, il faut des actes concrets aussi. Malheureusement, on n’a pas eu les réponses concrètes qu’on voulait. J’espère que la prochaine fois, il sera beaucoup plus concret dans ses réponses.

Raky Talla Diarra : «NOUS INVITONS LE PREMIER MINISTRE À APPORTER DES RÉSULTATS TRÈS PERCEPTIBLES AU PEUPLE MALIEN»

Je voudrais tout d’abord remercier le président du Conseil national de Transition (CNT) de nous avoir donné cette occasion qui entre dans nos prérogatives conformément au règlement intérieur du CNT. Ça a été un exercice très objectif et technique, sauf que nous constatons que nos attentes n’ont pas été comblées par rapport à la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement. Et que les questions qui ont été posées pour la plupart n’ont pas eu de réponses adéquates. Puisque nous sommes dans une Transition, notre devoir est d’accompagner le processus. Nous invitons le Premier ministre à se mettre au travail comme l’a dit le président du CNT dans son discours et apporter des résultats très perceptibles au peuple malien dans les délais les plus courts.

Oumar Z. Diarra : «LE BILAN N’EST PAS TRÈS SATISFAISANT POUR L’INSTANT»

C’était un exercice démocratique et républicain. Le CNT est dans son rôle. Il y a à peu près neuf mois, on a validé le plan du Premier ministre et on lui a donné le quitus pour son exécution. Il est venu exposer en montrant ce qu’il a pu faire. Il a dit également ce qu’il n’a pas pu faire. Vraiment, le bilan n’est pas très satisfaisant pour l’instant. Mais, il dit comprendre le message. Il doit se mettre au travail en réalité parce que ce qu’il a proposé dans son plan, quand on fait une comparaison les tâches exécutées sont largement inférieures à celles non exécutées.

Propos recueillis par

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :