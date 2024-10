Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 02 octobre 2024, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil des Ministres a entendu des communications.

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions a informé le Conseil des Ministres :

a. de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Projet de Système intégré de Gestion des Ressources humaines de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Dans la perspective de la finalisation du Projet, l’exécution des activités, à la date du 1er octobre, enregistre 158 293 agents recensés dans l’ensemble des secteurs, 121 869 agents identifiés dans l’ensemble des secteurs et 36 424 agents non identifiés.

Le Comité de rédaction, mis en place à cet effet, a produit l’avant-projet de rapport final qui sera examiné et validé par les organes de mise en œuvre du Projet.

Le projet étant arrivé à son terme le 30 septembre, une réunion se tiendra le 03 octobre 2024 entre les membres du Comité d’Orientation Stratégique et du Comité d’Exécution Technique en vue de faire le point des activités de finalisation et examiner l’agenda du processus de validation et de remise du rapport final aux plus Hautes Autorités.

b. de la tenue de la deuxième phase des sessions d’appropriation du Programme national d’Education aux Valeurs.

En exécution des instructions du Président de la Transition, Chef de l’Etat, la première phase des sessions d’appropriation destinée aux membres des Institutions de la République s’est tenue du 18 juillet au 1er août 2024.

La deuxième phase se déroulera du 08 au 14 octobre 2024 à Bamako. Elle concernera les représentants de la Presse et des Médias sociaux, de la Haute Administration publique, du Haut Commandement militaire, des Autorités administratives indépendantes, des Institutions des Collectivités territoriales, des Partis politiques, des Groupements des partis et Mouvements politiques, des Organisations des femmes et des jeunes, des Organisations du monde rural, des Organisations du monde des arts et de la culture, des Autorités et Légitimités traditionnelles, des Confessions religieuses, de la Société civile, du Secteur privé, des Syndicats et des Ordres professionnels.

Une session se tiendra par visioconférence à l’intention des représentants des Missions diplomatiques et consulaires et des Organisations des Maliens établis à l’Extérieur.

Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a informé le Conseil des Ministres de la célébration de la 3ème édition de la Semaine nationale de la Réconciliation.

La troisième édition de la Semaine nationale de la Réconciliation, s’est déroulée du 15 au 21 septembre 2024, sous le thème : « solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l’espace de l’Alliance des Etats du Sahel ».

La cérémonie d’ouverture, organisée à Gao, a vu la participation des délégations des pays de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, renforçant ainsi l’esprit de coopération régionale autour de cette noble initiative commune.

Les activités phares de cette semaine ont porté sur les remises de chèques aux communautés affectées de la région de Gao, aux populations de Nouga dans la Commune de Kangaba et au Centre de Coordination de la Gestion des Crises à travers le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

Cette édition a été un véritable cadre de solidarité nationale et de rapprochement entre les différentes communautés affectées par les inondations dans l’espace AES.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres :

a. de la participation du Mali à la Première Université d’été de l’AES du 25 au 27 septembre 2024.

Cette première édition, qui s’est tenue à Ziniaré au Burkina Faso, avait comme thème : « l’impératif engagement de la jeunesse de l’AES pour une reconstruction réelle des Nations » a regroupé, pendant trois jours, les participants autour de plusieurs panels et ateliers.

La rencontre a recommandé l’organisation des jeux de l’AES, la mise en synergie des organisations de jeunesse pour la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel et l’institutionnalisation d’une « Journée de la Jeunesse AES ».

b. de la tenue des cours de rafraichissement pour la validation de la Licence “A” CAF des entraineurs du football du Mali.

La Confédération Africaine de Football a mis en place un système de Licence qui vise à donner une impulsion qualitative au secteur de l’encadrement technique du football.

Pour prétendre au poste de coach à un niveau plus élevé, il est impératif de s’inscrire dans ce cursus instauré par la structure de gestion du football continental. C’est dans ce cadre que la Fédération Malienne de Football, en partenariat avec le Ministère en charge des Sports, a demandé à la Confédération Africaine de Football l’organisation de cette session.

Cette formation, qui s’est tenue du 26 au 29 août 2024, a permis aux participants de cerner un certain nombre de mécanismes et de systèmes de jeu et des compétitions de haut niveau.

L’objectif visé est de professionnaliser davantage le métier du coach afin que l’entraineur « local » gagne en considération dans l’écosystème du football.

Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a informé le Conseil des Ministres du rapatriement de la dépouille mortuaire de notre compatriote décédé au

Le corps de notre compatriote décédé le 18 août 2024, dans des conditions non encore élucidées à Port Gentil au Gabon, a été rapatrié le 26 septembre 2024. La dépouille a été accueillie par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine et remise à sa famille.

Les autorités judiciaires gabonaises ont rassuré que toute la lumière sera faite sur cette affaire.

Le ministre de l’Agriculture a informé le Conseil des Ministres :

a. des risques potentiels et des impacts des inondations sur les infrastructures hydroagricoles, les périmètres agricoles et les populations riveraines suite à la montée exceptionnelle du niveau des principaux cours d’eaux et leurs affluents/défluents.

En application des mesures adoptées par le Conseil des Ministres extraordinaire du vendredi 23 août 2024, un dispositif a été mis en place au sein du Ministère de l’Agriculture pour suivre l’impact des inondations dans les zones de production agricole.

Ce dispositif a permis de recenser des cas d’inondations de parcelles agricoles à travers le pays et de procéder à une évaluation exhaustive de leur impact sur les parcelles et infrastructures agricoles.

Au regard de cette évaluation, il est envisagé entre autres :

de prendre des dispositions pour déplacer les populations des zones potentielles de débordement des cours d’eau ;

d’accentuer le suivi des infrastructures agricoles et la sensibilisation des populations riveraines et des exploitants directs.

b. des conclusions de la mission de supervision de la campagne agricole 2024-2025 dans les Régions de Dioila, Koulikoro et Ségou, du 19 au 20 Septembre 2024.

La mission de supervision s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2024-2025, validé lors de la 14ème session du Conseil Supérieur de l’Agriculture.

L’objectif de la mission était de superviser les activités de la Campagne agricole 2024-2025, en zones CMDT, Office du Niger, Office Riz Ségou et Directions Régionales de l’Agriculture.

Elle a permis de s’enquérir de la physionomie de la campagne agricole au niveau des régions, de prodiguer des conseils et formuler des recommandations pour l’atteinte des objectifs de production.

Les activités da la campagne agricole 2024-2025 se déroulent de façon satisfaisante.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce a informé le Conseil des Ministres des Conclusions de la Consultation nationale sur le coton, tenue le 26 septembre 2024 à Bamako.

La Feuille de route du Partenariat pour le Coton prévoit entre autres, la réalisation d’une étude dans les Pays du C4 et la Cote d’ivoire pour :

faire l’état des lieux de leurs industries textiles et des infrastructures de support au développement industriel ;

proposer des orientations stratégiques pour le développement de la filière cotonnière et leur insertion dans les Chaînes de valeur des textiles.

La consultation nationale avait pour objectif d’examiner et de valider les orientations stratégiques proposées par l’étude susmentionnée au Mali. Elle a enregistré la participation de tous les acteurs intervenant dans la filière coton au Mali et des Partenaires techniques et financiers.

A l’issue des travaux, les participants ont validé la feuille de route proposée par l’étude et recommandé, à titre de contribution du Programme au Mali, la réalisation de deux Parcs industriels au standard international.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des Ministres de l’opération d’immatriculation systématique des parcelles de terrain, à partir du mois d’octobre 2024.

L’Ordonnance n°2020-014/PT-RM du 24 décembre 2020, modifiée, portant loi domaniale et foncière prévoit un délai de dix ans pour la transformation des titres provisoires en titres fonciers.

Pour ce faire, le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population engage une opération systématique d’immatriculation des parcelles de terrain.

L’opération, qui commence par le District de Bamako et le Cercle de Kati, permettra de diminuer considérablement les litiges fonciers, de sécuriser les biens immobiliers de l’Etat et des personnes physiques et morales et d’augmenter les recettes domaniales.

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé le Conseil des Ministres de l’organisation des Journées nationales du patrimoine culturel, édition 2024.

Cette édition 2024 se tiendra à Djenné, les 11 et 12 octobre 2024, sous le thème « Gestion et promotion du patrimoine culturel et naturel inscrit et classé : rôle et responsabilité des communautés et des Collectivités territoriales dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel ».

Le choix de la ville de Djenné pour accueillir cette édition est motivé par l’importance des biens culturels qui s’y trouvent, à savoir : la ville ancienne de Djenné, la célèbre mosquée et le site archéologique de Djenné-Djenno classés au patrimoine de l’UNESCO et dans le patrimoine culturel national.

La célébration des Journées nationales du patrimoine culturel sera l’occasion d’informer et de sensibiliser les populations.

Il est prévu, au cours de ces journées des manifestations artistiques et culturelles, des expositions photographiques, d’objets d’arts, des visites de sites, des conférences-débats et des jeux-concours.

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment :

par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus par rapport à la semaine précédente ;

par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 02 octobre 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

