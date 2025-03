Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 19 mars 2025, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– adopté des projets de texte ;

– procédé à des nominations ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation et aux modalités de fonctionnement de la Direction du Sport Militaire.

La Direction du Sport Militaire a été créée par la Loi n°10-024 du 1er juillet 2010 avec pour mission d’élaborer et de mettre en œuvre la politique en matière d’activités physiques et sportives au sein des Forces Armées et de Services. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le Décret n°10-366/P-RM du 12 juillet 2010.

L’application de ces textes a révélé des insuffisances qu’il convient de corriger.

Les projets de texte, adoptés, apportent entre autres, les innovations suivantes : – la réorganisation de la Direction du Sport Militaire ;

– la scission de la Sous-direction Administration du personnel et finance en Sous-direction des Ressources humaines et en Service Administratif et Financier ;

– la création d’un Service de Médecine du Sport ;

– la création d’un Organe sportif des Forces Armées et de Sécurité ;

– la création des Bureaux régionaux de Sport des Armées et des Bureaux de Sport des Ecoles Militaires et des Centres d’Instruction.

2. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la construction de la nouvelle gare routière avec ses espaces et services commerciaux de la Commune rurale de Diéma, Région de Nioro.

Le marché relatif à la construction de la nouvelle gare routière de la Commune rurale de Diéma est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l’Entreprise Commerce Général Fodé COULIBALY pour un montant de 1 milliard 242 millions 180 mille 369 francs CFA Hors Taxes et un délai d’exécution de 300 jours.

L’exécution de ce marché, qui entre dans le cadre de la mise œuvre du Projet de Développement Communal et de Décentralisation, permettra de doter la Commune rurale de Diéma d’une gare routière moderne.

3. Sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des Ministres a adopté un projet décret portant création des Services régionaux et subrégionaux de la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence.

Le Décret n°2017-0199/P-RM du 06 mars 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, prévoit la création des Services régionaux et subrégionaux du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence.

Le projet de décret, adopté, consacre la création desdits Services et permettra entre autres :

– de rapprocher davantage les services déconcentrés du commerce, de la consommation et de la concurrence aux usagers ;

– de faciliter l’organisation du commerce et le suivi des marchés ;

– de veiller à l’application de la réglementation en matière de commerce, de concurrence et de protection du consommateur.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

– Haut Fonctionnaire de Défense auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé l’Instruction civique et de la Construction citoyenne :

Contrôleur général major de Police Sékou Nama COULIBALY.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

– Commissaire Adjoint à la Réforme du Secteur de la Sécurité : Commissaire général de Brigade de Police Moussa AG INFAHI.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

– Directeur général de l’Agence nationale des Energies Renouvelables et des Bioénergies : Monsieur Abdoulaye KAYA, Spécialiste en Management des Organisations.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

– Chargés de mission : Capitaine Mamady FOFANA ;

Madame Fadima KAMARA, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

– Chargés de mission :

Monsieur Boubacar Diadié SANGHO, Juriste ;

Madame Oury KAMISSOKO, Gestionnaire de Projets ; Madame Massira TOURE, Gestionnaire ;

Madame Aissata MAIGA, Ingénieur Financier ; Monsieur Mamadou BERTHE, Juriste.

AU TITRE DU MINISTERE DES MALIENS ETABLIS A L’EXTERIEUR ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE

– Secrétaire Général :

Madame TANGARA Néma GUINDO, Maître de Conférences.

– Conseillers techniques :

Monsieur Djibril DANSOKO, Conseiller des Affaires étrangères ; Monsieur Boulaye KEITA, Maître-Assistant.

– Chargés de mission :

Madame Korotimi Féfé KONE, Gestionnaire des Ressources humaines ; Monsieur Alher Ag ALHAMISSE, Spécialiste en Logistique et Transport.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE

– Chef de Cabinet :

Monsieur Bacoroba COULIBALY, Comptable.

– Chargés de mission :

Monsieur Sambou Jules SISSOKO, Journaliste-Réalisateur ; Monsieur Zoumana DIARRA dit TOGOLA, Agronome ;

Monsieur Alkaya AMADOU, Professeur de l’Enseignement secondaire ; Monsieur Ousmane CONDE, Spécialiste en Commerce International et Logistique.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ARTISANAT, DE LA CULTURE, DE L’INDUSTRIE HOTELIERE ET DU TOURISME

– Conseiller technique :

Monsieur Abdoulaye DIOMBANA, Administrateur des Arts et de la Culture.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a pris acte d’une communication écrite relative aux rapports des études portant sur le répertoire des politiques publiques au Mali et l’analyse de leur cohérence.

Pour permettre au système national de planification du développement de relever les défis de la connaissance, de l’appropriation et de la cohérence des politiques publiques, le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers le Centre d’Etudes et de Renforcement des Capacités d’Analyse et de Plaidoyer, a réalisé deux études complémentaires sur le Répertoire des politiques publiques au Mali et l’analyse de leur cohérence.

L’étude sur le Répertoire des politiques publiques a permis de répertorier et de porter à la connaissance des acteurs du développement et du public 73 politiques publiques en 2021, réparties entre 11 secteurs institutionnels ainsi que l’Economie et les Finances. Le répertoire, ainsi constitué, permettra d’une part l’adhésion et l’appropriation de ces politiques et d’autre part, servira d’outil d’orientation des acteurs de la chaine de planification.

Cette étude a abouti aux constats suivants :

– la non mise à jour des plans d’action de certaines politiques publiques ;

– la fragmentation de certaines politiques publiques avec un même problème central ;

– la redondance entre certaines politiques publiques plus ou moins similaires appartenant à différents secteurs institutionnels ;

– le coût élevé des plans d’action de certaines politiques publiques avec souvent une part très importante de financement à rechercher auprès des Partenaires techniques et financiers ;

– la faible pertinence de la tutelle institutionnelle de certaines politiques publiques.

Tous ces constats entrent dans le cadre d’une problématique plus globale qu’est la cohérence des politiques publiques au Mali.

L’étude sur la cohérence des politiques publiques au Mali cherche à combler les lacunes identifiées dans le domaine en mettant à la disposition du système national de planification des éléments d’analyse de la cohérence intra et intersectorielle des politiques publiques.

Les deux études ont formulé plusieurs recommandations qu’il convient de mettre en œuvre pour prévenir les chevauchements et duplications dans l’action publique, renforcer la synergie entre les acteurs et assurer l’ancrage des politiques publiques au cadre de référence en vigueur : la vision « Mali kura ɲɛtaasira ka ben 2063 ma » et à la Stratégie nationale pour l’émergence et le Développement durable 2024-2033.

2. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des Ministres de la participation du Ministère des Transports et des Infrastructures à la mission nationale de préparation du retour de l’Administration à Kidal.

En exécution des instructions du Premier ministre, Chef du Gouvernement, une délégation nationale s’est rendue en mission à Kidal, du 19 au 22 février 2025, pour préparer le retour effectif de l’Administration dans cette localité.

La mission a formulé les recommandations ci-après :

– la réhabilitation des immeubles vandalisés et l’achèvement des bâtiments en construction ; – l’acquisition de matériels roulants ;

– la réalisation des travaux de revêtement bicouche ;

– la mise aux normes de la piste d’atterrissage de l’Aéroport de Kidal ;

– la réalisation d’études techniques pour la construction d’un ouvrage de franchissement sur l’oued.

3. Le ministre de l’Education nationale a informé le Conseil des Ministres de la mission d’évaluation des cantines scolaires à Kidal.

En exécution des instructions du Premier ministre, Chef du Gouvernement, une délégation du Ministère de l’Education nationale s’est rendue à Kidal, du 19 au 22 février 2025, avec pour objectif principal d’évaluer l’état de fonctionnement des cantines scolaires, d’identifier les défis rencontrés et de renforcer les dispositifs d’approvisionnement en denrées alimentaires.

La mission a recommandé entre autres :

– la réhabilitation des cuisines, des magasins et des réfectoires ; – la réouverture des cantines scolaires de la Région ;

– le renforcement des stocks alimentaires ;

– l’appui supplémentaire en vivres et en moyens logistiques ;

– l’implication des acteurs locaux afin d’adapter le programme d’alimentation aux réalités de la Région.

4. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres de l’organisation au Mali, du Tournoi qualificatif de la Zone Ouest “A” de l’Union des Fédérations ouest-africaines de Football, réservé aux U17 garçon.

L’organisation du Tournoi qualificatif de la Zone “A” de l’Union des Fédérations Ouest-africaines de Football, réservée à la catégorie U17 garçon, est prévue du 18 octobre au 1er novembre 2025.

Dans le cadre de son “Programme de Développement Arbitrage”, la Confédération Africaine de Football a désigné la Fédération Malienne de Football pour accueillir les Cours Instructeurs Arbitres, prévus du 10 au 14 septembre 2025.

Cette désignation du Mali est une reconnaissance des efforts consentis dans le domaine sportif, notamment, la mise à disposition de stades répondant aux normes internationales, homologués par la Fédération internationale de Football Association.

Par ailleurs, ce tournoi sera l’occasion pour notre pays de démontrer sa capacité à accueillir de grands événements à travers notre légendaire « djatiguiya ».

5. Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a informé le Conseil des Ministres de la situation des Maliens établis en Mauritanie.

Les reconduites aux frontières par les autorités mauritaniennes à l’encontre des étrangers, constatées, le 02 mars 2025, par notre Ambassade à Nouakchott et par les autorités locales à Gogui, se sont poursuivies durant la semaine du 10 au 16 mars 2025.

La situation a connu des évolutions qui ont amené le département à renforcer son dispositif d’accueil et d’assistance à nos compatriotes reconduits à Gogui et à Kayes.

Compte tenu des tensions observées auprès de certaines organisations de la société civile et des populations locales, le Ministère a poursuivi ses actions d’information et de sensibilisation de nos compatriotes dans le sens de l’apaisement à travers les médias.

En vue de faire face à l’afflux des migrants, le Gouvernement renforcera les efforts d’assistance sur place en apportant un appui aux autorités locales des communes d’accueil et régionales.

6. Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la cérémonie d’engagement des jeunes diplômés du 14ème contingent du Programme de Stage de formation professionnelle de l’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes, tenue le 14 mars 2025.

La cérémonie d’engagement des jeunes diplômés du Programme de Stage de formation professionnelle est un événement solennel au cours duquel les nouveaux stagiaires prêtent serment et s’engagent à servir le Mali pendant une période de 12 mois.

Ce programme permet aux stagiaires de se familiariser avec l’éthique et les valeurs de l’Administration ainsi que des structures d’accueil des secteurs parapublic et privé.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, en présence de plusieurs membres du Gouvernement et des représentants d’Institutions, a officiellement mis en route le 14ème contingent, marquant ainsi le début de leur engagement effectif dans le cadre de ce programme.

7. Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des Ministres :

a. du lancement d’un d’appel à candidatures pour la sélection d’Institutions d’Enseignement supérieur pour la formation en Master “Ingénierie de Développement durable et Management de l’Environnement”.

L’appel à candidatures visant à sélectionner deux institutions d’enseignement supérieur s’inscrit dans le cadre du Projet de Restauration des Terres dégradées et répond à l’impératif de renforcer l’appui institutionnel ainsi que les capacités humaines indispensables à la restauration des paysages et à l’adaptation aux défis climatiques.

Cette initiative vise à structurer un cadre académique d’excellence permettant la formation de spécialistes hautement qualifiés pour accompagner la transition écologique et le développement durable.

Dans cette perspective, l’appel à candidatures entend identifier des institutions capables de garantir une formation de haut niveau, conforme aux standards académiques internationaux.

b. de l’organisation d’un concours inter-quartiers de salubrité à Bamako et à Kati pour améliorer le cadre de vie des populations et prévenir les risques d’inondation.

Les inondations récurrentes à Bamako et environs sont aggravées, entre autres, par l’obstruction des caniveaux et collecteurs d’eau pluviale par des déchets solides.

Le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, en partenariat avec la Mairie du District de Bamako, les Mairies des six Communes et la Mairie de la Commune urbaine de Kati, initie le concours de Salubrité à Bamako et à Kati, qui se déroulera du 1er avril à fin mai 2025 sous le thème : « Salubrité et engagement citoyen : agissons avant les pluies ».

Ce concours, qui a pour slogan : « Bamako et Kati Propres. Inondations Stop », vise à réduire la quantité de déchets solides dans les espaces publics avant les premières pluies, à impliquer les citoyens dans la préservation de leur cadre de vie, tout en renforçant la résilience urbaine face aux inondations.

Les lauréats seront récompensés afin d’encourager des comportements durables en matière de salubrité.

8. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 19 mars 2025

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY Chevalier de l’Ordre national

