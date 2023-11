Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en fin de semaine dernière le rapport 2022 du vérificateur général. Le document de 238 pages contient 43 dossiers de dysfonctionnement financier ou d’irrégularités financières que le Vérificateur Général, Samba Alhamdou Baby, a déjà transmis à la Section des Comptes de la Cour Suprême et aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, de Kayes et de Mopti, chargés des Pôles Economiques et Financiers.

C’est en présence de tous les présidents des institutions de la transition que le Président de transition le colonel Assimi GOITA, a reçu dans le Palais de Koulouba le rapport 2022 du vérificateur général. Pendant l’année 2022, le bureau du vérificateur général a mené 36 missions de vérifications reparties à 23 vérifications financières et de conformité, 3 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi des recommandations et 2 évaluations de politiques publiques.

Ces missions d’enquêtes ont permis au bureau du vérificateur général de dénoncer 22 dossiers d’irrégularités financières aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, de Kayes et de Mopti, chargés des Pôles Economiques et Financiers. Au nombre de ces dénonciations, explique le Végal, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, chargé du Pôle Economique et Financier, a été saisi de 17 dossiers, 2 dossiers au pôle Economique et Financier de Kayes tandis que les 3 autres dossiers sont dénoncés et confiés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mopti, chargé du Pôle Economique et Financier. Le total des 22 exemplaires des dossiers ont été transmis au Directeur Général du Contentieux de l’Etat pour suivi et défense des intérêts de l’Etat, annonce le vérificateur général, Alhamdou Baby.

Toujours sur le fond du rapport, Alhamdou Baby a soutenu que 21 dossiers d’irrégularités financières ont été transmis au président de section des comptes de la cour suprême. Celle- ci a écrit au Bureau du vérificateur général sur les suites judiciaires réservées aux transmissions reçues. Selon le vérificateur, qui a rapporté le contenu de cette communication de section des comptes de la Cour Suprême, cinq dossiers ont été déférés au Parquet Général de la Cour Suprême, cinq sont en instruction par les Conseillers Rapporteurs devant lesquels comparaissent les personnes poursuivies et 11 ont fait l’objet d’examen par les Chambres de la Section des Comptes.

Sur les 11 dossiers, deux sont examinés par la Chambre de Contrôle et de Jugement des Comptes des Organismes Personnalisés, 8 dossiers par la Chambre de Contrôle et de Jugement des Comptes des Collectivités Territoriales ; un dossier par la Chambre de Contrôle et de Jugement des opérations financières des Institutions de la République et des administrations de l’Etat.

En recevant le rapport 2022, le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a déclaré que « la transparence, la rédévabilité et la lutte contre la corruption ainsi que la délinquance financière font partie des priorités des autorités de la transition. Dans la foulée il a exprimé toute sa fierté au travail déjà abattu par le bureau du vérificateur qui, selon lui, a permis de mettre en exergue les dysfonctionnements et les faiblesses constatés dans la gestion publique des entités ayant fait l’objet de vérifications et d’évaluations publiques en 2022. Selon lui, les rapports transmis par le bureau du vérificateur général montrent déjà certains défis majeurs dont le pays est confronté. En conséquence, il a souhaité que ces rapports fassent l’objet d’un examen rigoureux, d’une correction des lacunes pour que le pays puisse et emprunter les chemins vertueux pour la justice. Il rassuré le bureau vérificateur qu’en plus du suivi de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l’application des sanctions.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

