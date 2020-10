Déclaration du président Bah N’DAW: suite à la libération des otages

Par la grâce de Dieu, – qu’Il en soit Loué-, j’ai eu le privilège de recevoir à Koulouba, hier 8 octobre 2020, les ex-otages Sophie Petronin, Soumaila Cissé, le père Ligui Macciali, Nicola Chiachio.

Ils sortaient tous d’une détention injuste, éprouvante, longue et trop longue pour certains.

Je n’oublierai pas le regard serein de Mme Petronin, son optimisme vis-à-vis de notre pays qui est également le sien et sa foi en l’Homme.

De tous ces ex-otages, le calme et la dignité sont une leçon de hauteur.

C’est pourquoi, il nous faut commencer par saluer les efforts soutenus du président sortant, Ibrahim Boubacar Keita, pour obtenir la libération de ces frères et sœur.

Le pragmatisme de la Transition ainsi que sa décision de capitaliser les avancées dans la négociation ont fait le reste. Sont à saluer également les efforts constants de nos partenaires, amis et alliés.

C’est le Mali tout entier, sans clans, sans partis, sans malices et sans calculs qui a accueilli hier notre sœur et nos frères.

Pour terminer, nous savons qu’il y a encore des otages nationaux et internationaux détenus au Sahel. Nous leur disons que le Mali ne ménagera aucun effort pour qu’ils retrouvent la liberté.

Bamako le 9 Octobre 2020