Les Conseils communaux des Communes rurales de Dialakorodji et Safo (Région de Koulikoro) ont été dissouts ce vendredi 17 janvier 2025. Ainsi a-t-il été décidé lors du conseil des ministres de ce jour.

De la communication relative à cette dissolution, il ressort que les Conseils communaux des Communes rurales de Dialakorodji et Safo se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi.

On leur reproche des morcellements irréguliers du domaine privé de l’État et des particuliers, l’immixtion des autorités communales dans le processus de nomination des Chefs de village, la fermeture irrégulière d’un Centre de Santé et le non-respect des procédures applicables aux marchés publics.

Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, indique-t-on, des demandes d’explication ont été adressées aux deux entités. La dissolution du Conseil communal est prévue par la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales.

Aux termes de l’article 8 de ladite loi, « le Conseil communal peut être suspendu ou dissous. Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites, par l’entremise du Maire, au Représentant de l’Etat dans le Cercle… ».

Mohamed DIAWARA

