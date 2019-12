Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a officiellement lancé les travaux de la phase nationale du Dialogue National Inclusif (DNI). C’était ce samedi matin au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba. Les représentants de plusieurs sensibilités sociales, politiques et religieuses étaient présents à la cérémonie. Mais pas les partis de l’opposition.

Maliweb.net – «Ausculter le pays pour voir son mal». Tel est, selon le président de la République, le but de ce Dialogue National Inclusif. Se retrouver pour parler Mali et réfléchir Mali, tous les fils du Mali doivent être à ce rendez-vous. Car, selon IBK, «Nous sommes tous redevables à cette terre. Nul plus qu’un autre, nul moins qu’un autre». Dans son allocution d’ouverture, le chef de l’Etat a rendu un hommage appuyé à chacun de ses devanciers. Du Prof Dioncounda Traoré, présent dans la salle au père de l’Indépendance Modibo Keita, en passant par les présidents: Moussa Traoré, hors du Mali pour raison de santé ; Alpha Oumar Konaré ou encore, le très applaudi, Amadou Toumani Touré.

Sur l’inclusivité du processus, Cheick Sidi Diarra, président du Comité national d’organisation a indiqué que depuis le 14 septembre dernier, 605 communes se sont réunies les 7 et 8 octobre, une semaine plus tard, 57 cercles et les six communes du District de Bamako se sont concertées. Ensuite les dix régions, le District de Bamako et les ambassades et consulats ont tenu leurs consultations. «Toutes ces consultations tant nationales qu’internationales se sont tenues sans incident majeur», s’est félicité Cheick Sidi Diarra.

Aux dires du président Comité national d’organisation, les concertations dans les communes ont permis de recueillir 32 451 recommandations et résolutions dont 6 382, sur la thématique «Paix, Sécurité et Vivre ensemble». La thématique sur les questions Institutionnelles et Politiques a suscité 5 061 recommandations et résolutions. 282 recommandations et résolutions ont été obtenues dans les ambassades et consulats, avec un intérêt marqué par la thématique sur le social.

Un dialogue national… sans l’opposition

L’opposition l’a déploré dans un communiqué, la «main tenue du président de la République n’est pas sincère. IBK, affirme l’opposition, «continue de faire de la pure communication politique, sans évaluer à leur juste mesure les graves enjeux du moment». Dans son allocution au Palais de la culture le président IBK n’a fait aucune allusion directe à l’opposition ou à son Chef de file Soumaïla Cissé. Cependant dans le mot d’introduction du Triumvirat, prononcé Ousmane Issoufi Maïga, l’ancien Premier ministre a salué de façon protocolaire «Monsieur le Chef de file des partis politiques de l’opposition», comme si ce dernier était présent.

Après son installation, a indiqué Ousmane Issoufi Maïga, le Triumvirat a rencontré toutes les forces vives de la Nation. «On peut se féliciter que la majorité des partis politiques, regroupements de partis politiques, les associations et organisations syndicales et de la société civile, les légitimités traditionnelles, les associations et groupement religieux aient participé pleinement à l’atelier préparatoire du Dialogue national inclusif », a déclaré le porte-parole du Triumvirat. Les travaux du DNI se dérouleront au CICB et prendront fin le 22 décembre prochain.

