C’est un journaliste-réalisateur de classe exceptionnelle qui prend les commandes de l’Ambassade du Mali à Tunis. Un homme d’expérience, pétri de compétences qui servait depuis 2016 à l’Ambassade du Mali à la Havane, Cuba, comme Conseiller Culturel. Toujours en première ligne pour défendre les intérêts du Mali.

Le Conseil des ministres du 11 octobre 2022 a nommé Moussa Sy au poste d’Ambassadeur du Mali à Tunis. Une confiance à hauteur de l’engagement de ce journaliste-réalisateur qui sert depuis 38 ans sa patrie, le Mali, avec loyauté et dévouement.

Le natif de Kayes, diplômé de l’Institut de Langue et de littérature Russe Pouchkine et l’Université Patrice Lumumba de Moscou et titulaire d’une maitrise en Langue et Littérature à l’Ecole Normale Supérieure de Bamako (ENSUP) a commencé en 1984 sa carrière administrative au célèbre lycée de Badalabougou. Professeur principal d’enseignement secondaire, il dispense des cours d’enseignement de la langue et de la littérature russe mais aussi de l’éducation civique et morale (ECM).

En 1993, il traverse le fleuve Niger pour poser ses valises non loin du Square Patrice Lumumba à l’Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie (OMATHO), ancien Commissariat au Tourisme. Il est nommé Chef de Section Agréments Touristiques de ce service central du Ministère de l’Artisanat et du Tourisme. Il s’occupe des agréments touristiques et du contrôle des établissements de tourisme (hôtels, bars, restaurants, night-club).

En 1995, il quitte l’OMATHO pour monter sur la colline de Koulouba. Jusqu’en 1998, il est Attaché de presse auprès du Président du Conseil économique, social et culturel (CESC). Il est nommé, en 2009, Chef de Cabinet du Président du (CESC). Un poste qu’il quitte en 2016 pour devenir Conseiller Culturel à l’Ambassade du Mali à la Havane, Cuba, du grand révolutionnaire Fidel Castro.

Militant de l’Union Nationale des Elèves et Etudiants du Mali (UNEEM), Moussa Sy fut membre du Syndicat National de l’Education et de la Culture (SNEC) et de la Fédération de l’Education Nationale (FEN). L’ambassadeur Sy a été, entre 1984 et 1988, membre de l’Union des Ecrivains Maliens (UEM). De 1989 à 1995, il a été Président de l’Association des Ressortissants de Koniakary (ENNDAM Diomboukou), Cercle de Kayes. Ancien membre du Réseau des Journalistes Economiques du Mali (REJEM), il a siégé à la Commission Nationale des Droits de l’Homme-CNDH (2002-2006) et au Comité National de l’Egal Accès aux Medias d’Etat-CNEAME (2005-2009).

Il faut retenir que le nouveau patron de l’ambassade du Mali en Tunisie, qui a obtenu en 2006 une maîtrise en Communication Journalisme à l’Institut des sciences Politiques, Relations Internationales et Communication (ISPRIC), a été collaborateur extérieur à Radio Moscou Internationale (1983-1988). A l’ORTM, il a été speaker peulh, présentateur du journal radio et télé entre 2003 et 2009. Chroniqueur sur les questions culturelles, il a fait des publications dans la Revue : « Le Russe à l’étranger ». Fondateur du journal satirique malien « La Griffe », il a assumé les charges de Rédacteur en chef de la revue du Conseil Economique.

Au cours de sa riche carrière, l’Ambassadeur Moussa Sy a développé des expertises et compétences dans les domaines de l’éducation, l’enseignement, la communication, l’administration et la diplomatie.

Drissa Togola

